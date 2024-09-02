В Березниках выявлены нарушения при рекультивации свалки ТБО

Работы по ликвидации свалки были осуществлены в два этапа: технический и биологический. Ранее глава Пермского края поставил перед региональным правительством задачу по уменьшению экологического ущерба, обусловленного захоронением отходов, и снижению экологических рисков от объектов накопленного вреда окружающей среде.