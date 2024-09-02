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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

В Березниках Пермского края неверно рекультивировали свалку

В Березниках выявлены нарушения при рекультивации свалки ТБО

2 сентября 2024, 14:20
Фото: properm.ru

В Березниках Пермского края неверно рекультивировали свалку

Наказаны руководители подрядной организации

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Экология». Вывлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с нарушениями государственного контракта в рамках проекта проводится рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Березниках. ООО «АБЗ № 1» при проведении работ на объекте не обеспечено соблюдение требований проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Так, при устройстве выравнивающих слоев и ограждающей дамбы подрядчик заменил материал, используемого при проведении работ, без согласования с разработчиком проектной документации. Также ООО «АБЗ № 1» допускаются нарушения сроков отдельных этапов рекультивации.

По итогам проверки природоохранным прокурором директору подрядной организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены. Также по инициативе природоохранной прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы) в виде предупреждения.

В августе стало известно, что в Березниках заканчивается рекультивация свалки в районе производственной площадки Бератон.

Работы по ликвидации свалки были осуществлены в два этапа: технический и биологический. Ранее глава Пермского края поставил перед региональным правительством задачу по уменьшению экологического ущерба, обусловленного захоронением отходов, и снижению экологических рисков от объектов накопленного вреда окружающей среде.

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#Экономика#Тбо#Березники#Свалка#Полигон тбо
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