В Березниках выявлены нарушения при рекультивации свалки ТБО

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Экология». Вывлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что с нарушениями государственного контракта в рамках проекта проводится рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Березниках. ООО «АБЗ № 1» при проведении работ на объекте не обеспечено соблюдение требований проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Так, при устройстве выравнивающих слоев и ограждающей дамбы подрядчик заменил материал, используемого при проведении работ, без согласования с разработчиком проектной документации. Также ООО «АБЗ № 1» допускаются нарушения сроков отдельных этапов рекультивации.
По итогам проверки природоохранным прокурором директору подрядной организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены. Также по инициативе природоохранной прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы) в виде предупреждения.
В августе стало известно, что в Березниках заканчивается рекультивация свалки в районе производственной площадки Бератон.
Работы по ликвидации свалки были осуществлены в два этапа: технический и биологический. Ранее глава Пермского края поставил перед региональным правительством задачу по уменьшению экологического ущерба, обусловленного захоронением отходов, и снижению экологических рисков от объектов накопленного вреда окружающей среде.