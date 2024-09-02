В Кизеле хотят обанкротить УК, которая управляла взорвавшимся домом

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Налоговая вышла с исками о банкротстве сразу двух УК, имеющих отношение к дому в Кизеле, где 22 августа произошел взрыв бытового газа. В открытых источниках можно найти информацию, что многоквартирный дом обслуживало ООО «Престиж Кизел» (по информации информационного портала «МойЖКЖ», дом находится на обслуживании с 11 мая 2023 года). По сведениям «Управляем вместе» обслуживанием дома по ул. Ленина, 34Г в Кизеле занимается ООО «Жилстройкомфорт».
Иски о несостоятельности этих двух УК поступили в арбитражный суд одновременно, они зарегистрированы в картотеке 30 мая 2024 года. В одном случае речь идет о задолженности по налогам в 3,1 млн рублей, во втором — 3,5 млн рублей. Заявление о банкротстве «Престиж Кизел» пока оставлено без движения, заявление о банкротстве «Жилстройкомфорт» принято к производству. Эта компания из Соликамска ранее имела в Кизеле филиал, на данный момент он не работает.
Перечни домов, которые ранее обслуживал в Кизеле «Жилстройкомфорт» совпадают с созданным в ноябре 2022 года ООО «Престиж Кизел» в открыты данных совпадают.
Сегодня, 2 сентября, в арбитраж поступил иск ООО «Престиж Кизел» к районной прокуратуре. УК просит отменить вынесенное представление об устранении нарушений и привлечении к административной ответственности директора компании Николая Рыбакова. Речь идет о непредставлении информации о заключении и исполнении договоров на обслуживание многоквартирных домов.
Как сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе прокуратуры, представление было действительно внесено руководству управляющей компании «Престиж Кизел». Но проверка ее деятельности после ЧП с бытовым газом не завершена.
Напомним, взрыв произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По мнению следствия, предварительной причиной инцидента является взрыв газа. Выяснилось, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он был госпитализирован.