В Кизеле хотят обанкротить УК, которая управляла взорвавшимся домом

Иски о несостоятельности этих двух УК поступили в арбитражный суд одновременно, они зарегистрированы в картотеке 30 мая 2024 года. В одном случае речь идет о задолженности по налогам в 3,1 млн рублей, во втором — 3,5 млн рублей. Заявление о банкротстве «Престиж Кизел» пока оставлено без движения, заявление о банкротстве «Жилстройкомфорт» принято к производству. Эта компания из Соликамска ранее имела в Кизеле филиал, на данный момент он не работает.