В Перми ищут подрядчика на уборку от снега административных зданий

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Власти Пермского края объявили электронный аукцион на поиск подрядчика по оказанию услуг по уборке и очистке территории от снега возле административных зданий в Перми с последующей погрузкой и вывозом убранного. Максимальная цена контракта — 10 млн рублей. Информация, на которую первым обратил внимание «Новый компаньон», появилась на портале госзакупок.
Исполнителя должны определить к 16 сентября. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 30 апреля 2025 года включительно.
Победитель конкурса должен обслуживать территорию общей площадью 17,4 тыс. кв. м у зданий в Перми по ул. Ленина, 51, ул. Куйбышева, 14 (лит. А, А1 и А2), ул. Петропавловской, 56, ул. Луначарского, 100, ул. Попова, 11, ул. Советской, 64 и 65, ул. Сибирской, 20 и 30 (лит. А и Б), б. Гагарина, 10, ул. Дзержинского, 27а, ул. Докучаева, 17а и ул. Пермской, 59. По этим адресам располагаются властные структуры Пермского края, общественные организации и представительства федеральных ведомств.
Согласно условиям конкурса, исполнитель обязуется в дневное время производить уборку снега сразу после начала снегопада, не позднее чем через час — при условии выпадения снега свыше 3 см, после окончания снегопада — не позднее чем через два часа и очистить территорию до твёрдого покрытия; при ночном снегопаде любой интенсивности произвести уборку и чистку территории до 8 часов утра.
Для уборки и очистки территории от снега исполнитель должен применять не менее четырёх единиц техники.
В конце августа Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и выявила нарушения в вопросах вывоза снега из Перми.
В 2023 году департаментом земельных отношений администрации Перми трем организациям выданы разрешения на размещение элементов обустройства места отвала снега. Однако предоставленные земельные участки заявителями использовались непосредственно как места отвала снега. Они не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствовало водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом, собранный снег размещался на водосборной территории.