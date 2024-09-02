В Перми ищут подрядчика на уборку от снега административных зданий

Согласно условиям конкурса, исполнитель обязуется в дневное время производить уборку снега сразу после начала снегопада, не позднее чем через час — при условии выпадения снега свыше 3 см, после окончания снегопада — не позднее чем через два часа и очистить территорию до твёрдого покрытия; при ночном снегопаде любой интенсивности произвести уборку и чистку территории до 8 часов утра.