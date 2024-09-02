Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Сегодня, 2 сентября, в детском саду в поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога. В пресс-службе МЧС Пермского края рассказали, что произошло короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения.
На место вызовы были направлены две единицы пожарной техники и шесть человек личного состава. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, восемь из которых дети.
Горение было ликвидировано на 0,01 кв. м. также до прибытия пожарных. Во время инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.