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Updated Сегодня, 09:13

В поселке Серебрянка Гайнского округа 2 сентября сработала пожарная сигнализация

В поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога

2 сентября 2024, 09:11
Фото: 1MI

В поселке Серебрянка Гайнского округа 2 сентября сработала пожарная сигнализация

Из здания самостоятельно эвакуировались восемь детей и двое взрослых.
Сюжет
Дети

Сегодня, 2 сентября, в детском саду в поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога. В пресс-службе МЧС Пермского края рассказали, что произошло короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения.

На место вызовы были направлены две единицы пожарной техники и шесть человек личного состава. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, восемь из которых дети.

Горение было ликвидировано на 0,01 кв. м. также до прибытия пожарных. Во время инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

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#Пожар#Дети#Эвакуация#Детский сад#Спасатели#Проверка#Инцидент#Серебрянка#Гайнский округ
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