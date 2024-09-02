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В поселке Юго-Камский в Прикамье продается дом царских времен за 3,7 млн рублей

В Прикамье продается дом царских времен с сауной

2 сентября 2024, 08:50
Фото: Авито

В поселке Юго-Камский в Прикамье продается дом царских времен за 3,7 млн рублей

Дом был возведен до 1917 года.

В поселке Юго-Камский продается дом царских времен за 3 млн 750 тыс. рублей. Объявление о продаже было размещено на сайте Авито. Как рассказал Properm.ru автор объявления, дом был построен до Революции 1917 года, точная дата постройки неизвестна.

Располагается одноэтажное здание общей площадью 30,9 кв. м. на земельном участке 15,9 сот. в Пермском муниципальном округе, в поселке Юго-Камский на ул. Санаторная, 45. Есть баня и сауна. Категория земли — личное подсобное хозяйство. Выполнен дом из красного кирпича, нуждается в ремонте. К строению проведено электричество, отопление электрическое, имеется печь. Воду можно набрать в скважине. Газ проведен по границе участка. Рядом находится остановка общественного транспорта.

«Дом построен из качественногo „царского“ кирпича и простоит еще не одно десятилетие. Участок площадью 15 соток богат различными фруктовыми и ягодными насаждениями. Здесь также расположен новый сруб бани, две теплицы и парник», — заверяет автор объявления. В самом поселке довольно развита социальная инфраструктура. Имеются больница, школа, автовокзал и магазины.

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#Недвижимость#Продажа#Авито#Прикамье#История#Дом#Пермский муниципальный округ
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