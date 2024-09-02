В Прикамье продается дом царских времен с сауной

Располагается одноэтажное здание общей площадью 30,9 кв. м. на земельном участке 15,9 сот. в Пермском муниципальном округе, в поселке Юго-Камский на ул. Санаторная, 45. Есть баня и сауна. Категория земли — личное подсобное хозяйство. Выполнен дом из красного кирпича, нуждается в ремонте. К строению проведено электричество, отопление электрическое, имеется печь. Воду можно набрать в скважине. Газ проведен по границе участка. Рядом находится остановка общественного транспорта.