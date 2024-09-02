В районе Краснокамска на федеральной трассе до пятницы ограничат движение

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
До пятницы, 6 сентября, будет ограничено движение транспорта на автодороге М-7 «Волга» в районе моста через реку Сюзьва, что в Краснокамском округе. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
На данном участке вводится реверсивное движение транспорта.
В ведомстве просят автомобилистов и пассажиров общественного транспорта с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
Напоминаем, что в связи с проведением Пермского марафона в центре Перми изменяется схема движения транспорта с 6 по 8 сентября.