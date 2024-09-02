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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

На автодороге М-7 «Волга» в районе моста через реку Сюзьва ограничат движение

В районе Краснокамска на федеральной трассе до пятницы ограничат движение

2 сентября 2024, 16:14
Фото: 1MI

На автодороге М-7 «Волга» в районе моста через реку Сюзьва ограничат движение

Будет введено реверсивное движение транспорта.

До пятницы, 6 сентября, будет ограничено движение транспорта на автодороге М-7 «Волга» в районе моста через реку Сюзьва, что в Краснокамском округе. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

На данном участке вводится реверсивное движение транспорта.

В ведомстве просят автомобилистов и пассажиров общественного транспорта с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Напоминаем, что в связи с проведением Пермского марафона в центре Перми изменяется схема движения транспорта с 6 по 8 сентября.

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#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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