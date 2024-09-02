В РЭО планируют с помощью выпуска облигаций профинансировать объект ТКО в Чувашии

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена согласно указу главы государства от 14 января 2019 года. Приоритетной задачей РЭО выступает формирование комплексной системы обращения с ТКО в российских регионах. В национальном проекте «Экология» прописано, что это требуется для уменьшения тоннажа отправляемого на захоронение мусора и снижения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году предполагается отправлять на сортировку 100%-ный объем отходов и вдвое уменьшить долю отправляемого на свалки мусора. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.