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В РЭО планируют с помощью выпуска облигаций профинансировать объект ТКО в Чувашии

В РЭО планируют с помощью выпуска облигаций профинансировать объект ТКО в Чувашии

2 сентября 2024, 16:01
Фото: reo.ru
Центральный банк РФ принял решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Финансирование от размещения облигаций на 267 миллионов рублей направят на возведение комплекса по обработке отходов в Чувашской Республике.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, 28 августа 2024 года Банк России зарегистрировал выпуск на 267 627 760 рублей в целях финансового обеспечения мусоросортировочного комплекса мощностью 30 тысяч тонн в год в Чувашии. Как сообщает inkazan.ru, из средств облигационного выпуска Российского экологического оператора инвестор получит заем на льготных условиях. Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поможет республике приблизиться к реализации показателей национального проекта «Экология».

Суммарная стоимость инициативы составляет 457 962 000 рублей. При заключении концессионного соглашения был предусмотрен капитальный грант в объеме 152 654 000 рублей.

Предприятие планируется возвести в Канашском муниципальном округе региона.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена согласно указу главы государства от 14 января 2019 года. Приоритетной задачей РЭО выступает формирование комплексной системы обращения с ТКО в российских регионах. В национальном проекте «Экология» прописано, что это требуется для уменьшения тоннажа отправляемого на захоронение мусора и снижения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году предполагается отправлять на сортировку 100%-ный объем отходов и вдвое уменьшить долю отправляемого на свалки мусора. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.

#Общество
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