В селе Оханского округа простятся с погибшим на СВО рядовым

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Завтра, 3 сентября, в 11:00, в доме культуры села Андреевка Оханского городского округа простятся с погибшим на СВО Вячеславом Ноговицыным. Он служил рядовым боевого расчета минометного отделения взвода огневой поддержки, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета «ВКонтакте».
СВО ведется с 24 февраля 2022 года. О погибших российских военнослужащих, как правило, сообщают в социальных сетях их родственники или же власти округов. Иногда некрологи публикуют в сообществах учебных заведений, где будущие военнослужащие получали образование.