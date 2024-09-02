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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В селе Оханского округа 3 сентября простятся с погибшим участником СВО

В селе Оханского округа простятся с погибшим на СВО рядовым

2 сентября 2024, 05:26
Фото: пресс-служба администрации Оханского округа.

В селе Оханского округа 3 сентября простятся с погибшим участником СВО

Подробностей о жизни мужчины чиновники не сообщают.

Завтра, 3 сентября, в 11:00, в доме культуры села Андреевка Оханского городского округа простятся с погибшим на СВО Вячеславом Ноговицыным. Он служил рядовым боевого расчета минометного отделения взвода огневой поддержки, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета «ВКонтакте».

СВО ведется с 24 февраля 2022 года. О погибших российских военнослужащих, как правило, сообщают в социальных сетях их родственники или же власти округов. Иногда некрологи публикуют в сообществах учебных заведений, где будущие военнослужащие получали образование.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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