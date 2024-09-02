В Верещагинском округе простятся с двумя погибшими участниками СВО

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В городе Верещагино Пермского края завтра, 3 сентября, в 11:00 во Дворце досуга простятся с двумя погибшими участниками СВО — Игорем Антиповым и Олегом Рубцовым. В 11:30 состоится траурный митинг, в 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божьей Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21а).
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа, Игорь Антипов был оператором отделения FPV-дронов взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты, он погиб 10 августа. Олег Рубцов служил рядовым штурмового отделения 2 штурмового взвода штурмовой роты, его не стало 15 августа.
Игорь Антипов родился 24 апреля 2003 года в Верещагино, окончил школу, затем многопрофильный техникум по специальности «печник-каменщик». Чиновники сообщают, что у него осталась мать — Валентина Политова.
Олег Рубцов родился 16 марта 1985 года в деревне Бородули, жил в деревне Тюриково, где учился с 1 по 3 классы. Окончил Кукетскую среднюю школу в деревне Кукеты. В профессиональном училище №61 выучился на слесаря подвижного состава. Мужчина работал монтером пути путевых работ в Верещагинской дистанции пути. У погибшего военнослужащего остались мать Надежда Балуева, а также жена Мария и два сына — Вячеслав и Тимофей.