В Верещагинском округе простятся с двумя погибшими участниками СВО

Олег Рубцов родился 16 марта 1985 года в деревне Бородули, жил в деревне Тюриково, где учился с 1 по 3 классы. Окончил Кукетскую среднюю школу в деревне Кукеты. В профессиональном училище №61 выучился на слесаря подвижного состава. Мужчина работал монтером пути путевых работ в Верещагинской дистанции пути. У погибшего военнослужащего остались мать Надежда Балуева, а также жена Мария и два сына — Вячеслав и Тимофей.