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Рейсы из Перми на Пхукет возобновят в середине ноября

Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде

2 сентября 2024, 07:00
Фото: unsplash.com

Рейсы из Перми на Пхукет возобновят в середине ноября

В продаже появились пакетные туры.

Пермяки смогут улететь прямым рейсом на остров Пхукет (Таиланд). Перелеты по данному направлению этой осенью возобновит авиакомпания Azur Air. Ближайшие вылеты планируются 13 и 25 ноября, пишет издание Business Class со ссылкой на турагрегатор Tourvisor.

Пакетные туры на Пхукет с прямым рейсом из Перми продает туроператор Anex Tour. Стоимость путевки на одного человека без питания на 12 ночей начинается от 100 тыс. рублей. В расписании международного аэропорта «Пермь» пока нет информации о рейсах по такому направлению: Azur Air летает в турецкую Анталью и египетскую Хургаду.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Путешествия#Рейсы#Прямые рейсы#Таиланд
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