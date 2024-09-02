Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде

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Пермяки смогут улететь прямым рейсом на остров Пхукет (Таиланд). Перелеты по данному направлению этой осенью возобновит авиакомпания Azur Air. Ближайшие вылеты планируются 13 и 25 ноября, пишет издание Business Class со ссылкой на турагрегатор Tourvisor.
Пакетные туры на Пхукет с прямым рейсом из Перми продает туроператор Anex Tour. Стоимость путевки на одного человека без питания на 12 ночей начинается от 100 тыс. рублей. В расписании международного аэропорта «Пермь» пока нет информации о рейсах по такому направлению: Azur Air летает в турецкую Анталью и египетскую Хургаду.