Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде

Пакетные туры на Пхукет с прямым рейсом из Перми продает туроператор Anex Tour. Стоимость путевки на одного человека без питания на 12 ночей начинается от 100 тыс. рублей. В расписании международного аэропорта «Пермь» пока нет информации о рейсах по такому направлению: Azur Air летает в турецкую Анталью и египетскую Хургаду.