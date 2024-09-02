За лето пермские спасатели спасли 16 человек, в том числе двоих детей

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
За лето матросами-спасателями в Перми предупреждено более пяти тысяч несчастных случаев. Ими было спасено 16 человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба администрации Перми.
В Перми 31 августа официально закрылись места массового отдыха у воды на которых несли дежурство более 50 матросов Пермской городской службы спасения. Количество отдыхающих в местах массового отдыха у воды составило более 70 тысяч человек. Первая помощь оказывалась 165 раз.
До окончания сезона речной навигации пермские спасатели будут продолжать патрулирование на катере «Русбот-65Н».
Так, вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.