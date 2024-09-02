properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

За купальный сезон пермские спасатели спасли 16 человек

За лето пермские спасатели спасли 16 человек, в том числе двоих детей

2 сентября 2024, 11:26
Фото: ВКонтакте/МКУ Пермская городская слуба спасения

За купальный сезон пермские спасатели спасли 16 человек

Первую помощь оказывали 165 раз.
Сюжет
Дети

За лето матросами-спасателями в Перми предупреждено более пяти тысяч несчастных случаев. Ими было спасено 16 человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В Перми 31 августа официально закрылись места массового отдыха у воды на которых несли дежурство более 50 матросов Пермской городской службы спасения. Количество отдыхающих в местах массового отдыха у воды составило более 70 тысяч человек. Первая помощь оказывалась 165 раз.

До окончания сезона речной навигации пермские спасатели будут продолжать патрулирование на катере «Русбот-65Н».

Так, вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.

Читайте также:
Признавшаяся в убийстве сына пермячка в СИЗО Екатеринбурга ждет этапа на экспертизуВ Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигателиВ детском саду на Вышке-II в Перми произошла вспышка кишечной инфекции
#Происшествия#Пермь#Дети
Подпишитесь
В Кизеле хотят обанкротить УК, которая управляла взорвавшимся домом
Сегодня, 12:26
Прокуратура обжаловала приговор группировке пермских хакеров
Сегодня, 10:35
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
Сегодня, 11:34
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
Сегодня, 09:55
Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми Агапитова
Сегодня, 10:20
Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
Сегодня, 12:08