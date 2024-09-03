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Published Сегодня, 05:59

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«Амкар Пермь» обжаловал решение о сносе торгового киоска с фан-атрибутикой

«Амкар Пермь» оспаривает решение о сносе павильона с фан-атрибутикой

3 сентября 2024, 05:59
Фото: properm.ru

«Амкар Пермь» обжаловал решение о сносе торгового киоска с фан-атрибутикой

Администрация района хотела снести НТО еще до начала весны.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» подал апелляционную жалобу на решение о демонтаже торгового павильона с атрибутикой, находящегося на ул. Куйбышева, 95б/1. Киоск размещен здесь еще в 2016 году.

По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, документы от АНО «Футбольный клуб „Амкар-Пермь“» поступили в минувшую пятницу, 30 августа. Заявление еще не принято к производству, обращает внимание «Ъ-Прикамье».

В феврале текущего года администрация Свердловского района решила, что нестационарный торговый объект (НТО) установлен незаконно. Чиновники постановили демонтировать киоск «Амкара» до 1 марта. В итоге ФК оспорил нормативно-правовой акт администрации через региональный арбитражный суд. В своем заявлении «Амкар» указывал, что НТО демонтировать нельзя, так как тот является собственностью некоммерческой организации. Суд не согласился с этим мнением и указал, что павильон находится на участке, принадлежащем муниципалитету и переданном в бессрочное пользование Центру спортивной подготовки Пермского края, поэтому киоск должны демонтировать.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Арбитражный суд#Футбол#Администрация Перми#Нто#Фк амкар#Борьба с нто
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