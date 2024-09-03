«Амкар Пермь» оспаривает решение о сносе павильона с фан-атрибутикой

В феврале текущего года администрация Свердловского района решила, что нестационарный торговый объект (НТО) установлен незаконно. Чиновники постановили демонтировать киоск «Амкара» до 1 марта. В итоге ФК оспорил нормативно-правовой акт администрации через региональный арбитражный суд. В своем заявлении «Амкар» указывал, что НТО демонтировать нельзя, так как тот является собственностью некоммерческой организации. Суд не согласился с этим мнением и указал, что павильон находится на участке, принадлежащем муниципалитету и переданном в бессрочное пользование Центру спортивной подготовки Пермского края, поэтому киоск должны демонтировать.