Бабье лето скоро! Какой будет погода в сентябре в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Сентябрь в Прикамье будет умеренно теплым и с температурой воздуха выше климатической нормы на 0,5˚ на юго-востоке региона и до 1,5˚ на севере. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, ссылаясь на долгосрочные прогнозы.
Период бабьего лета может наступить раньше, чем обычно, — между 5 и 15 сентября. В целом, первый месяц осени прогнозируется гораздо прохладнее, чем в 2023 году, но теплее, чем в 2021 и 2022 годах. Осадков в сентябре выпадет существенно меньше нормы, первая половина месяца будет очень сухой.
Осень в Пермском крае началась с прихода мощного блокирующего антициклона над Европейской территорией России и арктического вторжения на Урал по его восточной периферии. В результате ночь на 1 сентября стала самой холодной за последние 27 лет — минимальная температура воздуха составила +1,4˚ в Перми и до -0,8˚ в восточных территориях региона. Однако затем пришло потепление — вчера, 2 сентября, на юге Прикамья зарегистрирована температура воздуха выше +20˚.
Но в период с 3 по 5 сентября ожидается новое арктическое вторжение. Ночью в нашем регионе может сильно похолодать. В ночь на 5 сентября синоптики прогнозируют заморозки в пониженных местностях в большинстве районов Пермского края. Днем ожидается не выше +11…+17˚. Вторая пятидневка месяца будет особенно теплой на севере Прикамья — на 5-6˚ теплее нормы, на юге отклонение будет меньше. Днем в регионе стабильно установятся максимумы выше +20˚. Пик потепления ожидается 9–11 сентября — тогда столбик термометра может подняться до +22…+24˚ в дневные часы.
Третья пятидневка сентября также будет теплой, с температурой воздуха выше нормы на 2-3˚ — днем со значениями +20˚ и выше. В этот период уже ожидаются осадки, но ниже нормы. Во второй половине сентября количество осадков будет близким к норме, температура воздуха выше нормы на 1˚. Синоптики говорят о вероятном чередовании умеренных волн холода и тепла — выпадение первого снега маловероятно, как и вынос тепла до +25˚ — последнее наблюдалось в прошлом году.