Бабье лето скоро! Какой будет погода в сентябре в Пермском крае

Но в период с 3 по 5 сентября ожидается новое арктическое вторжение. Ночью в нашем регионе может сильно похолодать. В ночь на 5 сентября синоптики прогнозируют заморозки в пониженных местностях в большинстве районов Пермского края. Днем ожидается не выше +11…+17˚. Вторая пятидневка месяца будет особенно теплой на севере Прикамья — на 5-6˚ теплее нормы, на юге отклонение будет меньше. Днем в регионе стабильно установятся максимумы выше +20˚. Пик потепления ожидается 9–11 сентября — тогда столбик термометра может подняться до +22…+24˚ в дневные часы.