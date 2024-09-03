Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:39
Жители России в ближайшее время осознают, что риски, связанные с Договорами долевого участия (ДДУ), значительно увеличиваются. Раньше при заключении ДДУ покупатель жилья в строящемся доме имел право существенно сэкономить и получить компенсацию в случае недобросовестного поведения застройщика. Однако сейчас шансы на защиту своих нарушенных прав стали гораздо меньше, сообщили «Новые известия».
С 1 сентября начал действовать Федеральный закон № 266-ФЗ, который в два раза уменьшил сумму неустойки, выплачиваемой застройщиком потребителю при нарушении условий ДДУ. Кроме того, в десять раз сократился размер штрафов, которые должны были выплачивать застройщики, не исполнившие свои обязательства перед законом.
Новое изменение закона о штрафах для застройщиков будет особенно негативно воздействовать на обманутых дольщиков. Теперь штраф за отказ застройщика удовлетворить требования потребителя вне судебного порядка снизили с 50% до 5%. Помимо этого, размер неустойки для потребителей-истцов уменьшили вдвое: прежде для них эта сумма составляла 1/300 ставки на финансирование с умножением на два, а теперь она равна 1/300 в любом случае. В результате обманутые дольщики могут требовать в суде компенсации от застройщиков в 20 раз меньше, пояснил руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Юрисервис» Дмитрий Волнухин.
Проект поправок в закон приняли в Госдуме очень быстро: документы были представлены 28 мая, и уже 8 августа принятый закон подписал президент. Авторы изменений аргументировали необходимость этих корректив, заявив, что они придадут «реальность обязательствам застройщика по передаче объекта надлежащего качества и гарантийным обязательствам».
Поправки устанавливают новые размеры неустоек за нарушения качества соответственно текущей экономической ситуации, а также устраняют правовую неопределенность в вопросах возмещения расходов на устранение дефектов. Например, при ключевой ставке в 16%, предполагаемый размер неустойки за нарушения качества строительства будет составлять 39% годовых.
Однако представители потребительских организаций утверждают, что теперь дольщики окажутся в худшем положении. Ранее штрафы за нарушения, такие как задержка сдачи жилья или низкое качество строительства, шли на пользу покупателей. Теперь с изменениями, внесенными в закон о долевом строительстве, разработчикам более выгодно работать с нарушениями и тянуть сроки строительства, чем брать кредит на развитие бизнеса в коммерческом банке. Это создает дополнительные преимущества для застройщиков, перекладывая ответственность и бремя на потребителей, по мнению юриста Анны Смирновой. Изменения могут подорвать работу общественных организаций, защищавших права потребителей в судах.
По мнению юриста, раньше обманутый покупатель мог рассчитывать на возмещение ущерба от неаккуратного застройщика до полутора миллионов рублей и более, что покрывало расходы на ремонт жилья. Теперь, в условиях новых штрафов, потребителю не хватит даже на покупку обоев суммы компенсации за нарушения.
Специалисты утверждают, что внесенные с сентября изменения в закон о долевом участии в строительстве (ДДУ) скоро приведут к двум отрицательным последствиям. Во-первых, потребители начнут осознавать, что покупка квартиры в еще не построенном здании становится все более рискованной сделкой. Это уменьшит заинтересованность потенциальных покупателей заключать договоры с застройщиками на этапах, предшествующих завершению строительства и сдаче дома в эксплуатацию.
Во-вторых, эти поправки приведут к массовому закрытию потребительских некоммерческих организаций (НКО) по всей стране. Будет происходить своеобразная «зачистка поляны» в области защиты прав обманутых дольщиков. Люди, которые вложили свои средства, включая материнский капитал, накопления и даже заемные деньги, в новостройку, столкнутся с необходимостью проживать многие годы в арендованном жилье без надежды на переезд и справедливую компенсацию.
Для многих малоимущих граждан страны обращение в потребительскую НКО для защиты своих прав было единственным способом защиты от нарушений. Такие общества представляли интересы потребителей в судах бесплатно и получали гонорары только после исполнения судебных решений. Они финансировались частично за счет выплат судов в виде неустоек. Новые правовые изменения в области долевого строительства выводят деятельность потребительских организаций за пределы экономической целесообразности.