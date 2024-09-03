Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее

Новое изменение закона о штрафах для застройщиков будет особенно негативно воздействовать на обманутых дольщиков. Теперь штраф за отказ застройщика удовлетворить требования потребителя вне судебного порядка снизили с 50% до 5%. Помимо этого, размер неустойки для потребителей-истцов уменьшили вдвое: прежде для них эта сумма составляла 1/300 ставки на финансирование с умножением на два, а теперь она равна 1/300 в любом случае. В результате обманутые дольщики могут требовать в суде компенсации от застройщиков в 20 раз меньше, пояснил руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Юрисервис» Дмитрий Волнухин.