Бывшему пермскому чиновнику от медицины в Иркутске просят реальный срок в колонии

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Судья Кировского районного суда Иркутска Дмитрий Саликов 12 сентября огласит решение по уголовному делу в отношение бывшего пермяка Якова Сандакова, с 2020 года занимавшего пост министра здравоохранения Приангарья, и его подельникам. Речь идет о бизнесмене из Прикамья Дмитрии Кондрашове, а также владелице фармбизнеса из Санкт-Петербурга и коммерческому директору компании в Москве Кристине Культихиной.
28 августа все трое подсудимых выступили с последним словом. Своей вины они не признают и называют запрошенное гособвинением наказание избыточным.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, в прениях сторон гособвинитель запросил отправить Сандакова в колонию общего режима на 15 лет и взыскать с него штраф в размере 80 млн рублей, это десятикратный размер от суммы полученных взяток. Бывшего совладельца пермской компании «Сатори», а также директора и бенефициара фармдилера «Адванта Групп» Кондрашова и коммерческого директора этой же компании Культихину прокуратура просит отправить на 4 года в колонию общего режима и взыскать с каждого по 900 тыс. рублей.
По данным иркутских СМИ, Сандаков сообщил в прениях сторон, что во время следствия на него оказывалось давление: якобы его убеждали дать показания на руководство Иркутской области. Также защита подсудимых указывала, что все доказательства о виновности фигурантов построены только на свидетельских показаниях, в том числе — соучастника преступления пермского бизнесмена Яна Дацковского.
Кроме того в прениях сторон Сандаков заявил, что готов заключить контракт и отправиться в зону спецоперации. Гособвинение выступало простив этого.
Еще в феврале 2024 года в том же суде был вынесен приговор соучастнику преступлений, пермскому бизнесмену Яну Дацковскому. Владелец пермского подразделения «Адванты» заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания на своих подельников. Ему было назначено 3,5 года условного наказания с испытательным годом в 3 года и штраф на 700 тыс. рублей.
Сандаков обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере, в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, в халатности, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Кондрашев и Культихина — в мошенничестве, совершенном в составе преступной группы.
Сандаков, возглавлявший иркутский минздрав с 2020 по 2021 года, был задержан в 2022 году за взятку в 7 млн рублей. По данным следствия, за эту сумму он организовал заключение с «Адванта Групп» госконтракта по приобретению эндоскопической аппаратуры для медучреждений области по завышенной цене.
Также за продление полномочий одного из подчиненных якобы он также получил взятку в 1 млн рублей, а для легализации всех денежных средств, доставшихся преступным методом, торговал на бирже акциями. На эти деньги он приобрел квартиру в Москве. По мнению защиты Сандакова, недвижимость он приобрел на средства от продажи другой квартиры и автомобиля.
Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области в 2020 году и занимал этот пост до конца 2021 года. Бывший чиновник родился в 1980 году, закончил Пермский медуниверситет. С 2009 года занимал должности в системе здравоохранения в Перми, в том числе — работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014 стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.