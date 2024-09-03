Бывшему пермскому чиновнику от медицины в Иркутске просят реальный срок в колонии

Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, в прениях сторон гособвинитель запросил отправить Сандакова в колонию общего режима на 15 лет и взыскать с него штраф в размере 80 млн рублей, это десятикратный размер от суммы полученных взяток. Бывшего совладельца пермской компании «Сатори», а также директора и бенефициара фармдилера «Адванта Групп» Кондрашова и коммерческого директора этой же компании Культихину прокуратура просит отправить на 4 года в колонию общего режима и взыскать с каждого по 900 тыс. рублей.