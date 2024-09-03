Историческое здание в центре Перми займут региональные власти

Здание представляет собой объект культурного наследия «Дом городского общества». Площадь двухэтажного исторического строения, возведенного во второй половине XIX века, составляет 2,1 тыс. кв. м. В начале 1960-х годов Пермский базовый медицинский колледж занимал строение частично, а затем полностью. В 2019 году здание было закрыто на ремонт, из-за чего администрация учебного учреждения переехала в другой корпус на ул. Баумана, 24.