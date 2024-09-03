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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Здание бывшего медицинского колледжа в Перми займут краевые власти

Историческое здание в центре Перми займут региональные власти

3 сентября 2024, 06:53
Фото: Google maps

Здание бывшего медицинского колледжа в Перми займут краевые власти

Начать реконструкцию здания планируется в 2025 году.

Одно из подразделений Правительства Пермского края может разместиться в пустующем здании пермского медицинского колледжа на ул. Советской, 65. В здании планируется провести реконструкцию, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Как указывает издание, работы предполагается начать в 2025 году.

Здание представляет собой объект культурного наследия «Дом городского общества». Площадь двухэтажного исторического строения, возведенного во второй половине XIX века, составляет 2,1 тыс. кв. м. В начале 1960-х годов Пермский базовый медицинский колледж занимал строение частично, а затем полностью. В 2019 году здание было закрыто на ремонт, из-за чего администрация учебного учреждения переехала в другой корпус на ул. Баумана, 24.

По словам руководителя АН «Респект» Алексея Ананьева, длительность и стоимость реконструкции будет зависеть от нескольких факторов. «Скорее всего, потребуется более тщательная проработка внутренней кабинетной планировки, освещенности», — сказал Ананьев.

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