Клиентами ВТБ стали уже более 50% представителей МСБ из банка «Открытие»

По информации издания inkazan.ru, на сегодняшний день 182 филиала «Открытия» в 49 российских регионах сменили свою вывеску, и к концу года все 230 офисов будут работать под брендом ВТБ. В общей сложности сеть ВТБ включает более 1,4 тысячи отделений, и, в соответствии со стратегией развития, она должна вырасти до 1,8 тысячи к 2026 году.