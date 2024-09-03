Клиентами ВТБ стали уже более 50% представителей МСБ из банка «Открытие»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Он отметил, что 75% из них осуществили переход полностью в онлайн-формате. ВТБ планирует завершить перевод всех клиентов «Открытия» к октябрю, после чего удаленное обслуживание банка будет прекращено.
По информации издания inkazan.ru, на сегодняшний день 182 филиала «Открытия» в 49 российских регионах сменили свою вывеску, и к концу года все 230 офисов будут работать под брендом ВТБ. В общей сложности сеть ВТБ включает более 1,4 тысячи отделений, и, в соответствии со стратегией развития, она должна вырасти до 1,8 тысячи к 2026 году.
Денис Бортников отметил, что объединение двух системообразующих кредитно-финансовых организаций, ВТБ и «Открытия», — один из самых крупных проектов на российском финансовом рынке как по масштабу, так и с точки зрения сложности технической реализации. Более 50% клиентов «Открытия» уже обслуживаются в ВТБ, и в октябре банк планирует завершить перевод клиентов сегмента малого и среднего предпринимательства, а до конца текущего года провести полный ребрендинг офисной сети «Открытия».