Корм для змеи, пугало и лесник помогли инженерам билайна сохранить надежность сети

Остаться без доступа в интернет — страшный сон. Мы настолько привыкли постоянно быть на связи, что сегодня она нужна нам всегда и везде. Но временами возникают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на качество сети. Поэтому техническим специалистам приходится неизменно быть начеку и зачастую применять смекалку для решения необычных задач, чтобы у жителей была хорошая связь.