Корм для змеи, пугало и лесник помогли инженерам билайна сохранить надежность сети

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Остаться без доступа в интернет — страшный сон. Мы настолько привыкли постоянно быть на связи, что сегодня она нужна нам всегда и везде. Но временами возникают непредвиденные случаи, которые могут повлиять на качество сети. Поэтому техническим специалистам приходится неизменно быть начеку и зачастую применять смекалку для решения необычных задач, чтобы у жителей была хорошая связь.
Леон Виссарионов, руководитель службы эксплуатации Чебоксарского отделения билайн:
— Крыша водонапорной башни — отличная локация для установки базовых станций, и мы часто используем ее в своей работе. И вот в какой-то момент на одной из таких станций в деревне Янзакасы стал пропадать сигнал. Решили понаблюдать и выяснили, что причиной этого безобразия были вороны, которые облюбовали кровлю башни и клевали наш оптический кабель. Неполадки мы устранили быстро и связь восстановили, а для того, чтобы птицам было больше не повадно лакомиться нашим кабелем, прямо на месте соорудили из подручных средств пугало. Оно и сейчас охраняет эту базовую станцию.
Андрей Коробейников, технический директор Саратовского отделения билайн:
— Ясное майское утро, два наших инженера проводят технические работы на базовой станции. Как и в любом сайте — вокруг множество проводов. Казалось бы, все как обычно. Все да не все: один из кабелей показался ребятам подозрительным, а мгновение спустя он зашевелился и зашипел. Приглядевшись, они поняли, что это вовсе не кабель, а самая настоящая змея. Эвакуация заняла секунды. Оказавшись на безопасном расстоянии начали думать, что делать и как «вежливо» попросить пресмыкающееся уйти. Шумовые эффекты — не сработали, и тогда они решили съездить в ближайший продуктовый магазин и выманить змею едой. Но к счастью, рептилия проявила сознательность и предпочла сама ретироваться с места, не дождавшись угощения. Как змея попала в полностью закрытое помещение до сих пор остается загадкой.
Василий Григорьев, ведущий инженер Чебоксарского отделения билайн:
— Лесные дороги в начале весны — особенно коварны. Как-то раз мы завозили оборудование через лес, и наш автомобиль глубоко увяз в грязи. Обратились к местному жителю, но и его внедорожник при попытке помочь нам «благополучно» застрял. И вот пока мы стояли там, не зная, что делать, а вокруг спускались сумерки, из чащи вышел лесник. С топором, все как полагается. Он сделал звонок, и уже через десять минут приехал ЗИЛ, который вытащил все автомобили с помощью лебедки. Наш супергерой потом признался, что пользуется именно билайном, ведь сеть ловит отлично даже в таком густом лесу.
И это только капля в море тех подвигов, которые технические специалисты билайна совершают в своей повседневной работе, чтобы клиенты оператора могли оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами и технологиями, которые увеличивают комфорт и чувство безопасности. Все истории читайте на портале билайн now.