Насильник из Перми пытался спрятаться от правосудия на Алтае

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:46
В Перми мужчина признан виновным в изнасиловании местной жительницы, которую он завлёк к себе домой. После совершенного мужчина кинулся в бега, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
16 декабря 2023 года мужчина находился в баре в Орджоникидзевском районе Перми, где познакомился с женщиной. Пригласив женщину домой, мужчина ее изнасиловал. После этого он покинул территорию Пермского края, в связи с чем был объявлен в розыск.
Оперативниками он был задержан на территории Алтайского края. На период следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В августе в деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Этот факт подтвердили в ГУ МЧС по региону.
По данным источника портала Properm.ru в правоохранительных органах, проведённая экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки.