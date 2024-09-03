Насильник из Перми пытался спрятаться от правосудия на Алтае

16 декабря 2023 года мужчина находился в баре в Орджоникидзевском районе Перми, где познакомился с женщиной. Пригласив женщину домой, мужчина ее изнасиловал. После этого он покинул территорию Пермского края, в связи с чем был объявлен в розыск.