Олимпийская чемпионка Бережная заявила, что трансгендеры вытесняют женщин из спорта

Олимпийская чемпионка отметила, что полностью поддерживает слова российского лидера. Она считает, что женщины могут уйти из большого спорта, если ситуация с трансгендерами на Западе продолжится в том же ключе. Она выразила надежду на то, что это случится ещё не скоро.