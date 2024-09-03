Олимпийская чемпионка Бережная заявила, что трансгендеры вытесняют женщин из спорта

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Елена Бережная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление Владимира Путина о влиянии трансгендеров на женский спорт. По словам президента РФ, они наносят ему непоправимый ущерб, так как не оставляют женщинам шанса на призовые места.
Олимпийская чемпионка отметила, что полностью поддерживает слова российского лидера. Она считает, что женщины могут уйти из большого спорта, если ситуация с трансгендерами на Западе продолжится в том же ключе. Она выразила надежду на то, что это случится ещё не скоро.
Бережная отметила, что победа в Олимпийских играх — это результат огромного труда. Поэтому ситуация, когда ты тратишь свое время и здоровье на подготовку к соревнованиям, а на них побеждает какой-то «мальчик, объявивший себя девочкой», по мнению фигуристки, лишает мотивации профессионально заниматься спортом.