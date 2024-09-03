Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Мотовилихинский районный суд отказался исключить политолога и бывшего координатора пермского представительства Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»* Виталия Ковина** из реестра иноагентов. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на судебные материалы.
Ранее сообщалось, что летом 2021 года Министерство юстиции РФ признало движение «Голос» иностранным агентом. 29 сентября координатор движения Виталий Ковин был также признан иноагентом. Причиной тому стали банковские переводы на его карту суммы от 69 до 500 рублей от граждан Киргизии, Узбекистана и Украины. По словам политолога, никаких денег он не получал.
Так, в октябре 2022 года Минюст исключил Виталия Ковина из списка с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра». Однако спустя полтора месяца его снова признали иноагентом «за деятельность в пользу Украины». Свой новый статус политолог не раз пытался обжаловать в суде.
*незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента
**физлицо, признанное иноагентом