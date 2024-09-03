Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов

Так, в октябре 2022 года Минюст исключил Виталия Ковина из списка с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра». Однако спустя полтора месяца его снова признали иноагентом «за деятельность в пользу Украины». Свой новый статус политолог не раз пытался обжаловать в суде.