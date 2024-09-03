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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Спортсмен Торсунов из Перми стал рекордсменом Паралимпиады в Париже

Пермяк Евгений Торсунов установил рекорд на Паралимпийских играх в Париже

3 сентября 2024, 03:25
Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки Пермского края

Спортсмен Торсунов из Перми стал рекордсменом Паралимпиады в Париже

Спортсмен не смог побить свой рекорд, но обошел соперников.

Спортсмен из Перми Евгений Торсунов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Соревнования прошли вчера, 2 сентября. Евгений выступил в прыжках в длину в категории Т36, он показал результат 5,83 м.

Как рассказали в пресс-службе Федерации легкой атлетики Пермского края, рекорд по прыжкам в длину в данной категории также принадлежит Торсунову — 6,05 м. Мужчина установил его на Кубке чемпионов в Екатеринбурге в июне этого года. Тренирует спортсмена с ДЦП заслуженный тренер России Татьяна Лодочникова. Вчерашняя победа привела к тому, что Евгений Торсунов стал двукратным чемпионом паралимпиад — в Париже и Токио (в 2021 году).

Ранее еще один пермский атлет Федор Рудаков не смог завершить свой второй забег в Париже — он зацепился за ногу гида, бегущего с другим спортсменом, и упал.

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#Спорт#Пермь#Бег#Рекорд#Пермские паралимпийцы
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