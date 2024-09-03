Пермяк Евгений Торсунов установил рекорд на Паралимпийских играх в Париже

Как рассказали в пресс-службе Федерации легкой атлетики Пермского края, рекорд по прыжкам в длину в данной категории также принадлежит Торсунову — 6,05 м. Мужчина установил его на Кубке чемпионов в Екатеринбурге в июне этого года. Тренирует спортсмена с ДЦП заслуженный тренер России Татьяна Лодочникова. Вчерашняя победа привела к тому, что Евгений Торсунов стал двукратным чемпионом паралимпиад — в Париже и Токио (в 2021 году).