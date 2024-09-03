Прекращены субсидируемые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул

Ранее перевозчик убрал из расписания рейсы в Ярославль, о чем стало известно в августе. По информации источников «Ъ-Прикамье», такое решение принято из-за убыточности перелетов. С 17 сентября по 22 октября «ЮВТ-Аэро» продолжит летать по данному направлению по вторникам и субботам, следует из информации онлайн-табло пермского аэровокзала.