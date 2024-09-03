Прекращены субсидируемые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
С 1 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» прекратила субсидируемые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул. На исчезновение этих направлений из расписания аэропорта Большое Савино обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Ранее перевозчик убрал из расписания рейсы в Ярославль, о чем стало известно в августе. По информации источников «Ъ-Прикамье», такое решение принято из-за убыточности перелетов. С 17 сентября по 22 октября «ЮВТ-Аэро» продолжит летать по данному направлению по вторникам и субботам, следует из информации онлайн-табло пермского аэровокзала.
«ЮВТ-Аэро» этой осенью также будет летать в Казань, Самару и Усинск. В Нижний Новгород есть только один рейс — 27 октября его выполнит компания «Икар».