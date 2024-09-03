При поддержке «ПМУ» в ПГАТУ открылась специальность «Химическая технология»

На первый курс по этой специальности поступили 24 студента. По итогам четырехлетнего обучения они станут технологами производства минеральных удобрений. Весь процесс получения знаний будет выстроен в тесной связи с филиалом «ПМУ». Педагоги уже прошли стажировку на предприятии. У студентов также впереди производственные и дипломные практики. Лучших учащихся ждет оплачиваемая стажировка и дальнейшее трудоустройство в «Уралхиме».