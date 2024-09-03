При поддержке «ПМУ» в ПГАТУ открылась специальность «Химическая технология»

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ) 2 сентября впервые открыл свои двери для студентов новой специальности «Химическая технология». Она была создана в 2024 году в Институте фундаментальных и прикладных агробиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ.
На первый курс по этой специальности поступили 24 студента. По итогам четырехлетнего обучения они станут технологами производства минеральных удобрений. Весь процесс получения знаний будет выстроен в тесной связи с филиалом «ПМУ». Педагоги уже прошли стажировку на предприятии. У студентов также впереди производственные и дипломные практики. Лучших учащихся ждет оплачиваемая стажировка и дальнейшее трудоустройство в «Уралхиме».
Иван Игошин, студент первого курса ПГАТУ:
— Я поступил на специальность «Химическая технология», потому что люблю химию и мечтаю работать в «Уралхиме».
На торжественной линейке в честь Дня знаний в ПГАТУ первокурсник Иван Игошин, как представитель вновь открывшейся специальности, получил символический «ключ к знаниям» из рук студентки второго курса магистратуры.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» по персоналу и социальной политике:
— Соглашение о сотрудничестве между ПГАТУ и филиалом «ПМУ» было подписано в 2023 году и закрепило многолетнее сотрудничество вуза и предприятия. Среди ключевых направлений взаимодействия тогда были отмечены планы вуза по подготовке кадров для производства минеральных удобрений. Хорошо, что они уже воплотились в жизнь. На первый курс «Химической технологии» поступили ребята из Перми и Березников — городов присутствия «Уралхима».