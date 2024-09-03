Прокуратура выявила нарушения в работе автобусов известного пермского перевозчика

Напомним, что Татьяна Лыкова — дочь Юрия Никитина. В июле последний был задержан. А в июне в Перми был задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконной передачи денежных средств представителю налогового органа, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. По информации журналиста Properm.ru, речь в распространенном видео с передачей 500 тыс. рублей в пакете с салатом идет о главном бухгалтере ИП Юрия Никитина Наталье Боковой.