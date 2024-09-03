Прокуратура выявила нарушения в работе автобусов известного пермского перевозчика

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
Прокуратура Свердловского района Перми с привлечением ГИБДД Отделения МВД России «Пермский» провела проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания и пассажирских перевозок. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
Проверялась деятельность перевозчиков Татьяны Лыковой и Юрия Никитина. Выявлены нарушения при организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, ненадлежащим образом ведутся журналы прохождения работниками инструктажей, не производится выгрузка, хранение и анализ информации с тахографов эксплуатируемых транспортных средств.
Четыре предприятия Лыковой-Никитина выполняют междугородние перевозки пассажиров по Пермскому краю (Красновишерск, Чусовой, Октябрьский), а также из Перми в крупные города Приволжского федерального округа (Самара, Чебоксары, Ижевск, Набережные Челны, Нижняя Тура).
По итогам проверки прокурором индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые удовлетворены. Надзорный орган проконтролирует фактическое устранение выявленных нарушений.
Напомним, что Татьяна Лыкова — дочь Юрия Никитина. В июле последний был задержан. А в июне в Перми был задержан сотрудник коммерческой организации при попытке незаконной передачи денежных средств представителю налогового органа, сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. По информации журналиста Properm.ru, речь в распространенном видео с передачей 500 тыс. рублей в пакете с салатом идет о главном бухгалтере ИП Юрия Никитина Наталье Боковой.
10 июля, около 16 часов местного времени (17:00 пермского), на 17 км автодороги Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем, на территории Воткинского района Удмуртии, по предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, 68-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с автобусом Setra, под управлением 43-летнего водителя. В ДТП двое жителей Прикамья, находившиеся в седане, погибли, пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести.