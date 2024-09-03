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Modified Сегодня, 12:48

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Житель Прикамья пьяным избил и душил свою 90-летнюю бабушку

Пьяный житель Кунгура избил и душил свою 90-летнюю бабушку

3 сентября 2024, 12:46
Фото: 1MI

Житель Прикамья пьяным избил и душил свою 90-летнюю бабушку

Мужчина как минимум 15 раз ударил пожилую женщину по голове.
Сюжет
Кунгур

Предъявлено обвинение 38-летнему кунгуряку, жестоко избившему свою бабушку. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле в больницу с тяжелыми травмами головы была доставлена 90-летняя женщина. Сотрудники полиции выяснили, что избил женщину ее неоднократно судимый внук. Мужчина находился в квартире пожилой родственницы. Будучи нетрезвым, он нанес пенсионерке, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, не менее 15 ударов кулаком по голове, душил ее, отчего она потеряла сознание. Когда бабушка пришла в себя, она сообщила о случившемся родственникам. Ее обидчик в тот же день был задержан сотрудниками полиции, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас его действия квалифицируются по п. «б» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину фигуранта, уголовное дело направлено в суд.

Житель Краснокамска пришел в магазин и пытался вынести оттуда алкоголь. А когда его пытался остановить кассир — достал нож, сообщали в ГУ МВД по Пермскому краю.

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