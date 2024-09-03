Пьяный житель Кунгура избил и душил свою 90-летнюю бабушку

В апреле в больницу с тяжелыми травмами головы была доставлена 90-летняя женщина. Сотрудники полиции выяснили, что избил женщину ее неоднократно судимый внук. Мужчина находился в квартире пожилой родственницы. Будучи нетрезвым, он нанес пенсионерке, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, не менее 15 ударов кулаком по голове, душил ее, отчего она потеряла сознание. Когда бабушка пришла в себя, она сообщила о случившемся родственникам. Ее обидчик в тот же день был задержан сотрудниками полиции, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.