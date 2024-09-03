Ребенок разбил кувшин возрастом более 3500 лет

Он рассказал журналистам, что мать ребенка отреагировала быстрее. Она взяла сына, чтобы вывести его на улицу и объяснить, что он поступил нехорошо. Отец же остался в музее, чтобы поговорить с охранником. Родители надеялись, что это была копия кувшина, а не настоящий артефакт. Однако кувшин был настоящим. Он был сделан между 2200 и 1500 годами до нашей эры и использовался, вероятнее всего, для хранения оливкового масла или вина. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.