Ребенок разбил кувшин возрастом более 3500 лет

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:47
Он рассказал журналистам, что мать ребенка отреагировала быстрее. Она взяла сына, чтобы вывести его на улицу и объяснить, что он поступил нехорошо. Отец же остался в музее, чтобы поговорить с охранником. Родители надеялись, что это была копия кувшина, а не настоящий артефакт. Однако кувшин был настоящим. Он был сделан между 2200 и 1500 годами до нашей эры и использовался, вероятнее всего, для хранения оливкового масла или вина. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Директор музея рассказал, что подобные кувшины находят во время археологических раскопок, но большая часть их разбита. Данный артефакт был выставлен у входа в музей без защитного ограждения. Мальчику было интересно, что находится внутри кувшина, и он потянул его на себя, после чего экспонат упал на землю и разбился.
Сотрудники музея отнеслись к ситуации снисходительно и признали, что мальчик не хотел разбить кувшин. Представитель музея отметил, что учреждение открыто для семей, и призвал родителей не бояться, потому что подобные вещи случаются. По его словам, артефакт будет починен и вернется в экспозицию.
В музее подчеркнули, что продолжат выставлять редкие артефакты без защитных ограждений. Также ребенка и его семью пригласили повторно посетить экскурсию. К моменту их визита планируется отреставрировать кувшин и снова вернуть его на всеобщее обозрение.