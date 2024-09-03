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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Краевой минсоц сможет оказать помощь родственникам погибших на Камчатке пермяков

Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края

3 сентября 2024, 12:34
Фото: Пресс-служба губернатора Камчатского края

Краевой минсоц сможет оказать помощь родственникам погибших на Камчатке пермяков

На борту разбившегося вертолета находились шестеро пермяков.

В пресс-службе Министерства труда и социального развития Пермского края журналисту Properm.ru рассказали, какую поддержку получают родственники погибшие в трагедии на Камчатке жители региона. Выплаты в связи с трагедией на Камчатке сейчас идут по трем направлениям — страховые выплаты, выплаты авиаперевозчика и выплаты со стороны Камчатского края, где произошла трагедия.

«Минсоц Пермского края со своей стороны будет оказывать содействие родственникам погибших в зависимости от ситуации в конкретной семье», — заверили региональные власти. В настоящий момент с одной семьей ведомство находится на связи в решении их вопроса, другие родственники пока не обращались.

31 августа, в Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На борту были три члена экипажа, три сопровождающих гида и 16 туристов. Позднее выяснилось, что в вертолете было шестеро жителей Прикамья. Выживших нет.

Сегодня, 3 сентября, объявлен в Камчатском крае днем траура.

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