Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В пресс-службе Министерства труда и социального развития Пермского края журналисту Properm.ru рассказали, какую поддержку получают родственники погибшие в трагедии на Камчатке жители региона. Выплаты в связи с трагедией на Камчатке сейчас идут по трем направлениям — страховые выплаты, выплаты авиаперевозчика и выплаты со стороны Камчатского края, где произошла трагедия.
«Минсоц Пермского края со своей стороны будет оказывать содействие родственникам погибших в зависимости от ситуации в конкретной семье», — заверили региональные власти. В настоящий момент с одной семьей ведомство находится на связи в решении их вопроса, другие родственники пока не обращались.
31 августа, в Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На борту были три члена экипажа, три сопровождающих гида и 16 туристов. Позднее выяснилось, что в вертолете было шестеро жителей Прикамья. Выживших нет.
Сегодня, 3 сентября, объявлен в Камчатском крае днем траура.