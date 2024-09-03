Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края

«Минсоц Пермского края со своей стороны будет оказывать содействие родственникам погибших в зависимости от ситуации в конкретной семье», — заверили региональные власти. В настоящий момент с одной семьей ведомство находится на связи в решении их вопроса, другие родственники пока не обращались.