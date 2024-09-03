Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации

Также «Витязь-Аэро» оплатит затраты на перевозку тел погибших к местам захоронения. Бесплатные авиабилеты на рейсы в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту проживания, предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь») — для этого нужно обратиться в офисы продаж или контакт-центры перевозчиков.