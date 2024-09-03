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Published Сегодня, 02:28

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Семьи погибших при авиакатастрофе вертолета Ми-8Т на Камчатке получат выплаты

Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации

3 сентября 2024, 02:28
Фото: пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры

Семьи погибших при авиакатастрофе вертолета Ми-8Т на Камчатке получат выплаты

Трагедия случилась в минувшие выходные, 31 августа.

Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8Т в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропаловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания. Такое решение приняли вчера, 2 сентября, в столице региона на совещании под руководством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, родственники покойных получат в общей сложности около 3,3 млн рублей, из которых:

  • 2 млн — страховые выплаты;
  • 1 млн — помощь перевозчика — авиакомпании «Витязь-Аэро»;
  • 300 тыс. рублей — материальная помощь правительства Камчатского края.

Также «Витязь-Аэро» оплатит затраты на перевозку тел погибших к местам захоронения. Бесплатные авиабилеты на рейсы в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту проживания, предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь») — для этого нужно обратиться в офисы продаж или контакт-центры перевозчиков.

В минувшую субботу, 31 августа, в Камчатском крае разбился вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На борту находились три члена экипажа, три сопровождающих гида и 16 туристов. Известно, что в вертолете было шестеро пермяков. Никто не выжил. Сегодняшний день, 3 сентября, объявлен в Камчатском крае днем траура.

Расследованием трагедии занялись в Межгосударственном авиационном комитете с участием специалистов Росавиации. Также Ространснадзор и Росавиация планируют провести проверку компании «Витязь-Аэро».

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