Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации

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Published Сегодня, 02:28
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Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8Т в Камчатском крае получат единовременные денежные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропаловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания. Такое решение приняли вчера, 2 сентября, в столице региона на совещании под руководством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, родственники покойных получат в общей сложности около 3,3 млн рублей, из которых:
Также «Витязь-Аэро» оплатит затраты на перевозку тел погибших к местам захоронения. Бесплатные авиабилеты на рейсы в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту проживания, предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь») — для этого нужно обратиться в офисы продаж или контакт-центры перевозчиков.
В минувшую субботу, 31 августа, в Камчатском крае разбился вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На борту находились три члена экипажа, три сопровождающих гида и 16 туристов. Известно, что в вертолете было шестеро пермяков. Никто не выжил. Сегодняшний день, 3 сентября, объявлен в Камчатском крае днем траура.
Расследованием трагедии занялись в Межгосударственном авиационном комитете с участием специалистов Росавиации. Также Ространснадзор и Росавиация планируют провести проверку компании «Витязь-Аэро».