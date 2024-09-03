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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:51

Роспотребнадзор: употреблять готовые завтраки часто нельзя из-за добавленного сахара

3 сентября 2024, 14:51
Согласно информации от Роспотребнадзора, следует ограничить детям потребление готовых завтраков до двух-трех раз в неделю из-за большого содержания добавленного сахара в них.

По мнению специалистов, за полезные завтраки можно принять кашу на молоке, йогурты с фруктами, омлет и запеканку. Совет диетологов — уменьшить количество приемов сухих завтраков до трех раз в неделю из-за содержания добавленного сахара в них, пишет 360.ru.

Представители Роспотребнадзора отметили, что добавленный сахар — это количество сахара, превышающее уже имеющееся в продукте. Они также призвали обратить внимание на состав товара перед его приобретением, чтобы уровень добавленного сахара не превышал 10% от всего количества потребляемых калорий в течение дня.

«Следует обращать внимание не только на количество сахара, но и на наличие красителей и ароматизаторов», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства также отметили, что завтрак играет важную роль в рационе питания и посоветовали включить его в повседневную практику для предотвращения лишнего веса у детей.

#Алина Ибрагимова
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