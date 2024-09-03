Роспотребнадзор: употреблять готовые завтраки часто нельзя из-за добавленного сахара

Представители Роспотребнадзора отметили, что добавленный сахар — это количество сахара, превышающее уже имеющееся в продукте. Они также призвали обратить внимание на состав товара перед его приобретением, чтобы уровень добавленного сахара не превышал 10% от всего количества потребляемых калорий в течение дня.