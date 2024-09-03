Роспотребнадзор: употреблять готовые завтраки часто нельзя из-за добавленного сахара

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По мнению специалистов, за полезные завтраки можно принять кашу на молоке, йогурты с фруктами, омлет и запеканку. Совет диетологов — уменьшить количество приемов сухих завтраков до трех раз в неделю из-за содержания добавленного сахара в них, пишет 360.ru.
Представители Роспотребнадзора отметили, что добавленный сахар — это количество сахара, превышающее уже имеющееся в продукте. Они также призвали обратить внимание на состав товара перед его приобретением, чтобы уровень добавленного сахара не превышал 10% от всего количества потребляемых калорий в течение дня.
«Следует обращать внимание не только на количество сахара, но и на наличие красителей и ароматизаторов», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства также отметили, что завтрак играет важную роль в рационе питания и посоветовали включить его в повседневную практику для предотвращения лишнего веса у детей.