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С 2025 года в России введут упрощенный порядок назначения детского пособия

С 2025 года в России упростят порядок назначения единого пособия на ребенка

3 сентября 2024, 08:08
Фото: unsplash.com

С 2025 года в России введут упрощенный порядок назначения детского пособия

Семьи с несколькими детьми смогут подавать одно заявление сразу на всех детей для получения выплаты на следующий период.

С января 2025 года в России могут упростить порядок назначения единого пособия на новорожденного.

Выплату будут назначать без комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает данную меру поддержки на старших детей. После рождения ребенка родители смогут подать заявление через сайт Госуслуг — тогда единое пособие назначат в том же размере до окончания срока выплат на других детей в семье.

К примеру, семья оформила единое пособие на двоих детей с августа 2024 по июль 2025 года. В январе 2025-го родился третий ребенок — тогда единое пособие на него назначат до июля этого же года. А когда период завершится, можно будет подать одно заявление на всех детей на следующие 12 месяцев.

Также со следующего года можно синхронизировать периоды начисления пособия на всех детей в семье — подать заявление на них можно будет, как только завершится срок выплаты на одного ребенка. В пресс-службе Минтруда России сообщают, что если выплата на одного ребенка оформлена до декабря, а на другого — до октября того же года, то семья может подать в ноябре только одно заявление. Тогда пособие будет назначено в одном и том же размере на всех детей на следующий год.

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