С 2025 года в России упростят порядок назначения единого пособия на ребенка

Также со следующего года можно синхронизировать периоды начисления пособия на всех детей в семье — подать заявление на них можно будет, как только завершится срок выплаты на одного ребенка. В пресс-службе Минтруда России сообщают, что если выплата на одного ребенка оформлена до декабря, а на другого — до октября того же года, то семья может подать в ноябре только одно заявление. Тогда пособие будет назначено в одном и том же размере на всех детей на следующий год.