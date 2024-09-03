Семейная безответственность. Что мы увидели в арбитраже этим летом

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Процедура банкротства некогда громкого проекта «Белкомур» может в ближайшее время завершиться, следует из материалов арбитражного дела. В августе Арбитражный суд республики Коми продлил по ходатайству конкурсного управляющего срок процедуры на полтора месяца — для реализации оставшегося имущества. Это квартира в п. Благоево и три незавершенных объекта строительства. Кроме того, по заявленному списку без процедуры торгов распродаются остатки мебели — от тумб и шкафов до сейфа.
Два незавершенных объекта строительства расположены в Коми, один — в Прикамье, речь идет о недостроенных железнодорожных переездах. Строительство перегона от станции Григорьевская до станции Григорьевская-Западная началось в первые годы двухтысячных за счет средств Пермской области еще на первом этапе проекта «Белкомур».
Как писали тогда СМИ (май 2000 года, телекомпания ВЕТТА), «строительство отрезка Григорьевская–Кудымкар железнодорожной магистрали „Белкомур“ начнется раньше плана. Как решили власти Коми-округа и Пермской области, стройка начнется в Нытвенском районе, от железнодорожного тупика на станции Григорьевская. Ранее начало стройки намечалось на сентябрь, теперь — на конец лета. Одна из причин переноса на более ранний срок — надежда на господдержку, условием получения которой является вложение субъектами федерации собственных средств».
При начальной цене в 316 тыс. рублей сейчас на торгах через публичное предложение железнодорожный перегон в Нытвенском районе можно купить за 2844 рубля. Желающих стать владельцем маленькой железной дороги на данный момент не нашлось, как, впрочем, и у переездов в Коми.
«Белкомур» был признан банкротом в июле прошлого года. В реестр кредиторов вошли комитет имущественных и земельных отношений и инспекция управления федеральной налоговой службы Коми, АО «Коми холдинг», АО «Коми тепловая компания», фонд «Устойчивое развитие Поморья», дирекции по содержанию казенного имущества Коми и лично экс-руководитель ликвидационной комиссии «Коми холдинга» Константин Рудаков.
Интересно, что Пермский край, владеющий почти 10% акций «Белкомура», свои требования в рамках процедуры банкротства не заявил. В официальном ответе Properm.ru от Минимущества региона говорится, что ведомство планирует вступить в реестр кредиторов. Судя по материалам дела, он был закрыт в октябре прошлого года.
Собственниками и инвесторами проекта «Белкомур» были Республика Коми, Архангельская область, Пермский край. У нашего региона, некогда выступающего хедлайнером истории, самая маленькая доля в предприятии: в открытых источниках заявляется о 9,42%, наибольшая доля — у Республики Коми, более 48,8% (плюс 15,53% у АО «Корпорация по развитию республики Коми»), у Архангельской области — 19,82%. Уставный капитал межрегиональной компании составляет более 1,35 млрд рублей. Компанией были выпущены 264 448 акций номиналом 5 тыс. рублей.
После продажи основных активов «Мотовилихинских заводов» в рамках процедуры банкротства на торги выставляются остатки имущества предприятия. Год назад имущественный комплекс предприятия за 1,2 млрд рублей выкупило АО «Ремдизель» из Татарстана. Затем его перепродали частному холдингу «Технодинамика». В конце июля конкурсный управляющий выставил на торги через закрытое публичное предложение единым лотом за 183,9 млн рублей некие товарно-материальные ценности непубличного перечня. Их цена к окончанию торгов уменьшится до 36,8 млн рублей.
Как указывается в объявлении о продаже, к участию в торгах будут допущены только те, у кого есть действующая лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Речь идет о лицензии на производство, продажу и ремонт боевых машины РСЗО и систем залпового огня.
Ранее был продан музейный комплекс завода. Он остался в собственности завода — его выкупило дочернее «Специальное конструкторское бюро». Региональное Минимущества и фонд развития города «Пермь-300», а также ИП Светлана Ожгибесова также заявляли желание купить музейный комплекс. Ранее говорилось, что музей предприятия может войти в состав краеведческого музея.
Кроме того, конкурсный управляющий распродает долги предприятия перед контрагентами. Долг на сумму 68,8 млн рублей был продан за 21 тыс. рублей физлицу из Санкт-Петербурга Дмитрию Куликову. Деньги «Мотовилихинским заводам» задолжало АО «ПЭМЗ Спецмаш». Интересно, что задолженность ООО «МЗ „Камасталь“» в размере 4,744 млрд рублей выкупил Андрей Похряев. Согласно открытым данным, он развивает службу такси в Выхино-Жулебино, сообщал «Коммерсант-Прикамье».
В прошлом году Пермский металлургический завод «Камасталь» обратился в арбитражный суд с иском о признании бывшего директора предприятия Вагаршака Сарксяна банкротом. В иске указано, что на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляла более 84,5 млн рублей.
По делу о банкротстве бывшего топ-менеджера «Мотовилихи» и депутата Заксобрания Пермского края Вагаршака Сарксяна суд по ходатайству финансового управляющего истребовал сведения о его семейных финансах. Сейчас Сарксян обжалует это решение. Речь идет о заключенных брачных договорах, соглашениях и судебных актах о разделе общего имущества супругов, сведения о родственниках и свойственниках Сарксяна: родителях, детях, братьях, сестрах, супругах. Кроме того, Сарксян должен предоставить информацию о наличии у него имущества за пределами Российской Федерации.
Кроме того, суд внес в реестр кредиторов Сарксяна требования банка «Россия» на 13 млн рублей. Этот долг по кредиту суд признал общим обязательством бывших супругов Вагаршака и Светланы Сарксян. Требование банка об ограничении должнику права на выезд за пределы России арбитражный суд отклонил. В списке кредиторов у депутата Заксобрания имеются и другие банки — АКБ «Фора-Банк», АКБ «Трансстройбанк», АО «Банк Русский Стандарт», общая сумма обязательств перед которыми составляет 59,4 млн рублей.
Одновременно с тем Свердловский районный суд признал Вагаршака Сарксяна соответчиком по иску Генпрокуратуры РФ об убытках «Мотовилихинских заводов» на 2,7 млрд рублей. Это решение пока никто из ответчиков не обжаловал, следует из данных картотеки суда.
Ранее судья Гурьева отказала юристам депутата заксобрания Вагаршака Сарксяна в удовлетворении замечаний к протоколу судебного заседания. Они указали в жалобе на разночтения между письменным протоколом и аудиозаписью, однако суд признал их несущественными и не влияющими на предмет иска.
Параллельно с тем бывшему топ-менеджеру «Мотовилихинских заводов» и Сарксяну и бывшему депутату Госдумы РФ Рафаэлю Гималову в очередной раз отказали в смене подсудности для рассмотрения этого иска Генпрокуратуры РФ. Пермский краевой суд вынес такое определение по апелляционной жалобе на решение о рассмотрение требований в Свердловском районном суде. Юристы Сарксяна и Гималова просили направить дело на рассмотрение в арбитражный суд, а не в суде общей юрисдикции.
Семья, еще семья
Бывшему депутату Виктору Плюснину и его супруге Ларисе Плюсниной (Некрасовой) в августе продлили на полгода процедуру банкротства, решение суд вынес 15 августа. Одновременно с тем продолжается процедура реструктуризации долга у их сына Романа Плюснина. Инициаторами их несостоятельности выступили связанные с семьей предприятия, еще в 2023 году и на фоне передачи в суд уголовного дела.
В июле Добрянский районный суд отклонил апелляционную жалобу на арест имущества, принадлежащего Ларисе Плюсниной, супруге экс-депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина. С требованиями в суд выходил финансовый управляющий бывшего народного избранника Денис Туров, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.
Судья Олег Гусельников, рассматривающий уголовное дело в отношении бывших депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова (находится в розыске, материалы выделены в отдельное производство), а также их сыновей Егора Плюснина и Юрия Рогожникова, отклонил жалобу, поскольку управляющий Туров не является стороной по делу.
На фоне расследования уголовного дела, где Плюсниным и Рогожниковым следствие вменяет ущерб бюджету региона в 300,1 млн рублей, супруги Плюснины вышли в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве. Сейчас в деле есть информация о семи кредиторах, среди которых банки, аффилированные экс-депутату компании «Фабрика окон» и «Сосновый бор», а также налоговая, краевой мусорный оператор, АО ПРО «ТКО» и два связанных со строительным бизнесом физлица — Александр Глевич и Станислав Мухутдинов. В их заявлениях о включении в реестр кредиторов указывается на выданные некогда Плюснину займы на 8,6 и 5,5 млн рублей.
Мухутдинов — представитель группы компаний другого экс-депутата заксобрания, связанного со строительством, Александра Флегинского. Он возглавлял сразу несколько предприятий, таких как УК «Пионер», «Империал», «Акустик» и др.
Судья Арбитражного суда Пермского края Ирина Елизарова в августе признала Пермский край в лице Минимущества региона соответчиком по иску ООО «Элиона» о взыскании ущерба на 35 млн рублей. Поставщик больничных обедов считает, что ущерб компании был нанесен возвращением в имущественный комплекс региона пищеблока «Айболит» в Чайковской ЦГБ. Эту недвижимость «Элиона» купила в 2019 году за 5 млн рублей.
Изначально компания «Элиона» просила привлечь взыскать убытки именно с самого министерства, однако ведомство называет себя ненадлежащим ответчиком по делу. В Минимущества считают, что спор должен идти между ООО «Оскар» и его учредителем, администрацией Чайковского, сдавшего пищеблок в аренду, а затем заключившего договор купли-продажи. «Оскар» привлечен по делу в качестве третьего лица.
В остальном рассмотрение дела было отложено на 3 октября.
Компания «Элиона» до 2023 года была крупнейшим поставщиком больничной еды в регионе. По иску Минимущества в 2023 году пищеблок был возвращен в имущественный комплекс Пермского края, «Элиона» дошла до Верховного Суда, но все инстанции указали, что переход пищеблока в частные руки стал итогом цепочки фиктивных сделок. Уже несколько лет решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Чайковского района Юрия Вострикова и его подчиненной из-за незаконной продажи «Айболита».
Арбитражный суд в конце июля отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего регионального АО «Пермский свинокомплекс» Ильи Зуйкина о привлечении Пермского края в лице Минагро к субсидиарной ответственности по банкротству предприятия. Управляющий попытался истребовать с министерства 508,9 млн рублей (кредиторская задолженность предприятия по состоянию на август 2021 года). Кредиторы просили удовлетворить требования о привлечении Прикамья к субсидиарной ответственности и предоставить сведения о датах и суммах выделенных субсидий в пользу должника АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Свинокомплекс Пермский». Налолговая также поддержала требования управляющего.
В краевом Минагро не согласились с доводами управляющего Зуйкина и указали, что свинокомплекс показал по итогам 2017 года прибыль. Прокуратура выступила в поддержку Минагро, указав, что предприятие было градообразующим для Краснокамского района и его ликвидация привела бы к сокращению рабочих мест и социальной напряженности.
В решении суда говорится, что судом был «учтен тот фактор, что невозможность исполнения АО „Пермский свинокомплекс“ обязательств перед кредиторами была обусловлена, прежде всего, спецификой деятельности должника, работающего в сфере сельского хозяйства, которая нередко характеризуется продолжительным ростом цен на ячмень, пшеницу и горох, объем которых составляет 67% в общем объеме сырья для приготовления комбикормов, снижением закупочных цен на мясо свиней и свиней в живом весе, ростом себестоимости продаж».
В марте 2024 года АО «Пермский свинокомплекс» продано на торгах за 247 млн 250 тыс. рублей. Победителем аукциона стало ООО «СК „Дельта“». Покупателю в составе лота достались земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и товарно-материальные ценности, а также дебиторская задолженность.
На двоих одно дыхание
Финансово-хозяйственному управлению регионального Минздрава отказали в удовлетворении требований к поставщику ИВЛ, компании «НьюМедТех». ФХУ пыталось в Арбитражном суде Пермского края взыскать с компании 424 млн. руб. за поставку аппаратов искусственной вентиляции легких ненадлежащего качества.
21 августа судом оглашена резолютивная часть решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Контракт с московской компанией «НьюМедТех» был заключен в апреле 2020 года, в самом начале пандемии коронавирусной инфекции. Закупка проводилась у единственного поставщика.
ФХУ изначально заключило контракт на 356 аппаратов ИВЛ у ООО «НьюМедТех», первоначально его стоимость составляла 751,1 млн рублей. 12 мая 2020 года внесены изменения в закупку — на 35% уменьшено количество аппаратов (до 251), и снижена цена (до 529,6 млн рублей). Затем, судя по данным системы госзакупок, объем составил 201 аппарат ИВЛ, итоговый размер контракта — 424,1 млн рублей. Судя по опубликованным данным, поставлялись ИВЛ производства Кореи.
В 2023 году ФХУ выставило поставщику неустойку на полную стоимость контракта. 21 августа в ООО «НьюМедТех» были направлены требования. 7 сентября 2023 года управление направило иск в арбитражный суд.