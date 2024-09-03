Семейная безответственность. Что мы увидели в арбитраже этим летом

На фоне расследования уголовного дела, где Плюсниным и Рогожниковым следствие вменяет ущерб бюджету региона в 300,1 млн рублей, супруги Плюснины вышли в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве. Сейчас в деле есть информация о семи кредиторах, среди которых банки, аффилированные экс-депутату компании «Фабрика окон» и «Сосновый бор», а также налоговая, краевой мусорный оператор, АО ПРО «ТКО» и два связанных со строительным бизнесом физлица — Александр Глевич и Станислав Мухутдинов. В их заявлениях о включении в реестр кредиторов указывается на выданные некогда Плюснину займы на 8,6 и 5,5 млн рублей.