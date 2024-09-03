Стало известно, на каком месте Прикамье в рейтинге регионов с высокими зарплатами

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Published Сегодня, 04:40
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Пермский край на 38 месте по доле в регионе работников с зарплатой выше среднего по стране. Таких в регионе 23,2%. Работников с зарплатой, вдвое выше средней по стране в Прикамье 6%, сообщает РИА Новости.
Из соседей лучше дела обстоят у Республики Коми (20 место, 32% и 9,3% соответственно), Свердловской области (26 место, 27,2% и 7,6%), Республики Башкортостан (35 место, 24,6% и 6,3%). Ниже в рейтинге Удмуртская Республика (46 место, 21,1% и 4,4%) и Кировская область (64 место, 16,6% и 3,5%).
Лидером среди регионов с высокими доходами стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с зарплатой выше среднего по стране составляет почти 66%. На последней строчке рейтинга — Республика Ингушетия — здесь граждан с высоким заработком всего 6,6%.
В августе Пермьстат отчитался о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Пермском крае по итогам первых пяти месяцев 2024 года. Она достигла 68 тыс. 177,3 рубля и по сравнению с январём-маем 2023 года выросла на 18,9%.
Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе–мае 2024 года выросла на 9,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
По итогам мая самые высокие зарплаты зафиксированы в области информации и связи — 106 тыс. 320 рублей и в добыче полезных ископаемых — 106 тыс. 323 рубля.
Самые низкие доходы сложились у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 43 тыс. 89 рублей и в деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 44 тыс. 779 рублей.