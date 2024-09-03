Стало известно, на каком месте Прикамье в рейтинге регионов с высокими зарплатами

Из соседей лучше дела обстоят у Республики Коми (20 место, 32% и 9,3% соответственно), Свердловской области (26 место, 27,2% и 7,6%), Республики Башкортостан (35 место, 24,6% и 6,3%). Ниже в рейтинге Удмуртская Республика (46 место, 21,1% и 4,4%) и Кировская область (64 место, 16,6% и 3,5%).