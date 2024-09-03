Театр в Кемеровской области пострадал от атаки хакеров

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Один из театров в Кузбассе стал жертвой взлома мошенников. В минувшее воскресенье, 1 сентября, в Telegram-канале Музыкального театра Кузбасса имени Боброва появился пост о розыгрыше билетов на предстоящий мюзикл. В публикации были указаны условия конкурса, дата представления, и в конце поста сообщалось, что лотерея проводится при поддержке трэш-стримера.
Блогер скандально известен: в прямом эфире на своих трансляциях он употребляет алкоголь, предлагает гостям раздеться за деньги и рекламирует онлайн-казино. Также мужчина находится в базе розыска МВД, обращает внимание VSE42.Ru.
Позже сотрудники театра опубликовали заявление, что Telegram-канал учреждения был взломан, и к стримеру они не имеют никакого отношения. В театре говорят, что провокации в социальных сетях происходят регулярно, и учреждение тоже пострадало от злоумышленников.