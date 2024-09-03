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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

Театр в Кемеровской области пострадал от атаки хакеров

Театр в Кемеровской области пострадал от атаки хакеров

3 сентября 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
В соцсетях учреждения была размещена недостоверная информация.

Один из театров в Кузбассе стал жертвой взлома мошенников. В минувшее воскресенье, 1 сентября, в Telegram-канале Музыкального театра Кузбасса имени Боброва появился пост о розыгрыше билетов на предстоящий мюзикл. В публикации были указаны условия конкурса, дата представления, и в конце поста сообщалось, что лотерея проводится при поддержке трэш-стримера.

Блогер скандально известен: в прямом эфире на своих трансляциях он употребляет алкоголь, предлагает гостям раздеться за деньги и рекламирует онлайн-казино. Также мужчина находится в базе розыска МВД, обращает внимание VSE42.Ru.

Позже сотрудники театра опубликовали заявление, что Telegram-канал учреждения был взломан, и к стримеру они не имеют никакого отношения. В театре говорят, что провокации в социальных сетях происходят регулярно, и учреждение тоже пострадало от злоумышленников.

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#Общество#Мошенники#Театр
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