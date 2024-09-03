Театр в Кемеровской области пострадал от атаки хакеров

Один из театров в Кузбассе стал жертвой взлома мошенников. В минувшее воскресенье, 1 сентября, в Telegram-канале Музыкального театра Кузбасса имени Боброва появился пост о розыгрыше билетов на предстоящий мюзикл. В публикации были указаны условия конкурса, дата представления, и в конце поста сообщалось, что лотерея проводится при поддержке трэш-стримера.