Участники Пермского марафона смогут бесплатно ходить в баню. Но есть исключение

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В дни проведения «Пермского марафона» участники соревнований могут бесплатно сходить в «Ленинскую баню», стало известно Properm.ru. Ранее данный факт нигде не афишировался.
По информации собеседника редакции, льгота на посещение бани предоставляется не всем, а только тем, кто участвует в забегах на марафонские дистанции — 42 км (мужчины) и 21 км (женщины). У учреждения заключены спонсорские контракты с городской администрацией.
В администрации Ленинской бани подтвердили корреспонденту Properm.ru, что такая акция проводится из года в год. По словам генерального директора ООО «Ленина, 76» Анастасии Акабировой, марафонцы могут сходить в помывочную бесплатно. Перед забегом им выдается купон на одно посещение бани.
Шестой Пермский марафон в этом году проводится 7 и 8 сентября. Из-за соревнований в центре города будет перекрыта часть улиц.