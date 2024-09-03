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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Участники Пермского марафона могут бесплатно посетить Ленинскую баню

Участники Пермского марафона смогут бесплатно ходить в баню. Но есть исключение

3 сентября 2024, 11:46
Фото: vk.com/banya_na_lenina

Участники Пермского марафона могут бесплатно посетить Ленинскую баню

Соревнования в этом году пройдут 7 и 8 сентября.

В дни проведения «Пермского марафона» участники соревнований могут бесплатно сходить в «Ленинскую баню», стало известно Properm.ru. Ранее данный факт нигде не афишировался.

По информации собеседника редакции, льгота на посещение бани предоставляется не всем, а только тем, кто участвует в забегах на марафонские дистанции — 42 км (мужчины) и 21 км (женщины). У учреждения заключены спонсорские контракты с городской администрацией.

В администрации Ленинской бани подтвердили корреспонденту Properm.ru, что такая акция проводится из года в год. По словам генерального директора ООО «Ленина, 76» Анастасии Акабировой, марафонцы могут сходить в помывочную бесплатно. Перед забегом им выдается купон на одно посещение бани.

Шестой Пермский марафон в этом году проводится 7 и 8 сентября. Из-за соревнований в центре города будет перекрыта часть улиц.

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#Спорт#Общество#Пермь#Пермский марафон#Баня#Соревнования
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