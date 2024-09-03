Ультрамарафонцы Пупков и Анисова пробежали через весь Пермский край

По словам пермяков, о маршруте они узнали только в 2024 году, после чего сразу связались с Зуевым. Так энтузиасты узнали все подробности, а также ознакомились со сделанными время экспедиции фотографиями. Отправились в путь путешественники 4 августа. Часть маршрута проходила по треку Большой уральской тропы, общая протяженность трейла составила 1002 км.