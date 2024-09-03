Ультрамарафонцы Пупков и Анисова пробежали через весь Пермский край

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:39
Ультрамарафонцы Вадим Пупков и Юлия Анисова пробежали через всё Прикамье по Большой Пермской тропе. Впервые этот маршрут был пройден группой туристов под руководством Антона Зуева в 2009 году, об этом пермяки рассказали в телеграм-канале «Пермская тропа».
По словам пермяков, о маршруте они узнали только в 2024 году, после чего сразу связались с Зуевым. Так энтузиасты узнали все подробности, а также ознакомились со сделанными время экспедиции фотографиями. Отправились в путь путешественники 4 августа. Часть маршрута проходила по треку Большой уральской тропы, общая протяженность трейла составила 1002 км.
Путь жителей Пермского края начался с перевала Дятлова. Во время путешествия туристы также сделали много фото- и видеоматериала. Сейчас марафонцы работают над созданием просветительского фильма. Картина поможет другим туристам оценить и спланировать маршрут.