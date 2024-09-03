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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Скончался хозяин знаменитого сердитого кота из мема на YouTube

Ушел из жизни хозяин знаменитого NONONONO Cat из Перми

3 сентября 2024, 10:12
Фото: личная страница Андрея Дерюженко в соцсетях

Скончался хозяин знаменитого сердитого кота из мема на YouTube

Видео завирусилось в интернете спустя несколько лет после того, как его сняли.

В Перми скончался Андрей Дерюженко — хозяин знаменитого кота Маркиза из нашумевшего мема. Прощание с мужчиной состоится завтра, 4 сентября, в 12:20 в зале прощаний на ул. Старцева, сообщили родственники Андрея на его странице «ВКонтакте».

Кот Маркиз стал известным еще в 2011 году. Андрей Дерюженко записал с ним видео, которое опубликовал лишь несколько лет спустя. «Мой кот Маркиз первый раз увидел дочку моего друга. Он так неистово кричал все время, пока она была у нас в гостях. Это было 7 лет назад и больше не повторялось ни разу. Даже когда она приходила к нам еще раз, кот просто шипел», — писал Дерюженко. Видео разлетелось по всему интернету, стало вирусным на YouTube. Иностранные пользователи прозвали Маркиза NONONONO Cat, пишет «КП-Пермь».

Видео: MrDron059 / YouTube

В 2018 году Маркиз скончался — тогда животному было почти 16 лет. Кот стал тяжело неизлечимо болеть, у него начали отказывать почки и печень. Хозяева приняли решение его усыпить.

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