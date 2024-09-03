Ушел из жизни хозяин знаменитого NONONONO Cat из Перми

Кот Маркиз стал известным еще в 2011 году. Андрей Дерюженко записал с ним видео, которое опубликовал лишь несколько лет спустя. «Мой кот Маркиз первый раз увидел дочку моего друга. Он так неистово кричал все время, пока она была у нас в гостях. Это было 7 лет назад и больше не повторялось ни разу. Даже когда она приходила к нам еще раз, кот просто шипел», — писал Дерюженко. Видео разлетелось по всему интернету, стало вирусным на YouTube. Иностранные пользователи прозвали Маркиза NONONONO Cat, пишет «КП-Пермь».