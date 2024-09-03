Ушел из жизни хозяин знаменитого NONONONO Cat из Перми

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Перми скончался Андрей Дерюженко — хозяин знаменитого кота Маркиза из нашумевшего мема. Прощание с мужчиной состоится завтра, 4 сентября, в 12:20 в зале прощаний на ул. Старцева, сообщили родственники Андрея на его странице «ВКонтакте».
Кот Маркиз стал известным еще в 2011 году. Андрей Дерюженко записал с ним видео, которое опубликовал лишь несколько лет спустя. «Мой кот Маркиз первый раз увидел дочку моего друга. Он так неистово кричал все время, пока она была у нас в гостях. Это было 7 лет назад и больше не повторялось ни разу. Даже когда она приходила к нам еще раз, кот просто шипел», — писал Дерюженко. Видео разлетелось по всему интернету, стало вирусным на YouTube. Иностранные пользователи прозвали Маркиза NONONONO Cat, пишет «КП-Пермь».
В 2018 году Маркиз скончался — тогда животному было почти 16 лет. Кот стал тяжело неизлечимо болеть, у него начали отказывать почки и печень. Хозяева приняли решение его усыпить.