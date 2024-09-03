Утверждены новые тарифы на перевозки водным транспортом в Прикамье

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Пермском крае утверждены тарифы на пассажирские перевозки водным транспортом с 2025 по 2027 годы. Об этом краевой минтранс сообщает в опубликованных на официальном сайте приказах. Первым внимание на эти документы обратил «Новый компаньон».
Так, по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск протяжённостью 18 км в одну сторону в 2025 году тариф за 1 км составит 25 ₽, в 2026 году — 30,56 ₽, в 2027-м — 36,11 ₽. Количество рейсов в навигацию с мая по октябрь составит 190, 192 и 186 соответственно.
Тариф за 1 км перевозки по новому маршруту Пермь—Оханск—Оса в одну сторону в 2025 году устанавливается в размере 2,86 ₽, стоимость билета составит 1052 ₽. В 2026 году цена за 1 км составит 2,98 руб. (билет — 1095,13 руб.), а в 2027-м — 3,10 руб. (билет — 1138,94 руб.). Ежегодно суда будут выполнять по 368 рейсов за период навигации.
Новые нормативы вступят в силу с 1 января 2025 года.
Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск в этом году стоит 367 рублей. Билет на детей в возрасте от 5 до 10 лет стоит 50% от полной стоимости, то есть 183,5 рублей, а дети до 5 лет могут ездить бесплатно. Также на маршруте можно использовать электронные социальные проездные.
Новый водный маршрут до Закамска начал работать с 1 июня. Пассажиров возит судно на электрической тяге. Протяженность маршрута составляет 18 километров. Рейс в одну сторону с учетом посадки и высадки занимает 130 минут.