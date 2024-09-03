Утверждены новые тарифы на перевозки водным транспортом в Прикамье

Билет на речной маршрут Пермь I — Закамск в этом году стоит 367 рублей. Билет на детей в возрасте от 5 до 10 лет стоит 50% от полной стоимости, то есть 183,5 рублей, а дети до 5 лет могут ездить бесплатно. Также на маршруте можно использовать электронные социальные проездные.