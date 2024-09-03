В Иркутской области жестко приземлился вертолет, есть пострадавшие

Вертолет Ми-171 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Инцидент произошел сегодня, 3 сентября, около 09:30 по московскому времени. Спустя 26 минут после вылета из Иркутска, на границе с Республикой Бурятией, экипаж перестал выходить на связь.



На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и два медработника. Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет жестко приземлился в 8 км от поселка Раздолье Усольского района. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту «Иркутск — Орлик». По предварительным данным, в результате инцидента двое пассажиров получили травмы. По информации Росавиации, перелет выполняла авиакомпания «Баргузин».