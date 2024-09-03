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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Иркутской области вертолет Ми-171 жестко приземлился, пострадали два человека

В Иркутской области жестко приземлился вертолет, есть пострадавшие

3 сентября 2024, 09:23
Фото: russianplanes.net

В Иркутской области вертолет Ми-171 жестко приземлился, пострадали два человека

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку.

Вертолет Ми-171 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Инцидент произошел сегодня, 3 сентября, около 09:30 по московскому времени. Спустя 26 минут после вылета из Иркутска, на границе с Республикой Бурятией, экипаж перестал выходить на связь.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и два медработника. Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет жестко приземлился в 8 км от поселка Раздолье Усольского района. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту «Иркутск — Орлик». По предварительным данным, в результате инцидента двое пассажиров получили травмы. По информации Росавиации, перелет выполняла авиакомпания «Баргузин».

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, на место происшествия вылетели спасатели. Идут поисково-спасательные мероаприятия. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

На прошлой неделе, 31 августа, в Камчатском крае разбился вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На борту находились три члена экипажа, три сопровождающих гида и 16 туристов. К сожалению, никто не остался в живых.

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