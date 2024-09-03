В Краснокамске задержан серийный дачный вор

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В Краснокамске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя Соликамска. Мужчина обокрал много дач в окрестностях города, проживая в одной из них, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
С сентября по декабрь прошлого года от владельцев дачных участков садовых обществ Краснокамского городского округа поступили заявления о совершении хищений из домов и других помещений. Суммарный ущерб составил более 77 тыс. рублей. Потерпевшие сообщили, что похищены электроинструмент, бытовая техника и продукты питания.
Полицейские осмотрели места происшествия по всем указанным адресам, нашли и опросили возможных свидетелей. В результате сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Соликамска. Мужчину наняла на работу владелица одного из дачных участков. Он выполнял различные поручения, помогал по хозяйству. С обязанностями гражданин справлялся хорошо, и доверчивая женщина разрешила ему проживать в дачном доме.
На допросе задержанный признался, что действовал в одиночку, проникал в дома и надворные постройки, вскрывая окна или повреждая замки. Похищенное имущество он сдавал в комиссионный магазин в Перми или продавал на улице прохожим. Часть вещей изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.
Установлено, что фигурант ранее неоднократно судим за совершение противоправных деяний имущественного характера и преступление против личности.
Соликамцу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в помещение и жилище». Следствием собраны доказательства шести эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
На период предварительного следствия его поместили под стражу. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
В июне окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка, обвиняемого в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Мужчина проникал в подъезды жилых многоквартирных домов, срезал кабель сразу на нескольких лестничных пролетах между этажами, тем самым, лишая жителей домов доступа к интернету. За две недели января им было совершено 11 краж на улицах Юрша и Старцева. Всего было похищено более 370 метров провода. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности превысила 50 тыс. рублей.