В Краснокамске задержан серийный дачный вор

Полицейские осмотрели места происшествия по всем указанным адресам, нашли и опросили возможных свидетелей. В результате сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Соликамска. Мужчину наняла на работу владелица одного из дачных участков. Он выполнял различные поручения, помогал по хозяйству. С обязанностями гражданин справлялся хорошо, и доверчивая женщина разрешила ему проживать в дачном доме.