В матче Кубка Открытия ВХЛ «Молот» победил соперников из Татарстана

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В матче Кубка Открытия 15-го сезона OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ победил пермский «Молот», который одолел альметьевский «Нефтяник» в серии буллитов (3:2).
В ходе матча пермский клуб вел 0:2. Шайбы у «молотобойцев» забросили Максим Кицын и Дмитрий Ябелов. Максим Кицын стал автором первой заброшенной шайбы в сезоне 2024/2025.
«Нефтяник» отыгрался с 0:2, но в серии буллитов Кирилл Казаков принес победу пермякам.