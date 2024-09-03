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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В первом матче нового сезона ВХЛ пермский «Молот» победил «Нефтяник»

В матче Кубка Открытия ВХЛ «Молот» победил соперников из Татарстана

3 сентября 2024, 05:26
Фото: ВХЛ

В первом матче нового сезона ВХЛ пермский «Молот» победил «Нефтяник»

Победу пермяки вырвали в серии буллитов.

В матче Кубка Открытия 15-го сезона OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ победил пермский «Молот», который одолел альметьевский «Нефтяник» в серии буллитов (3:2).

В ходе матча пермский клуб вел 0:2. Шайбы у «молотобойцев» забросили Максим Кицын и Дмитрий Ябелов. Максим Кицын стал автором первой заброшенной шайбы в сезоне 2024/2025.

«Нефтяник» отыгрался с 0:2, но в серии буллитов Кирилл Казаков принес победу пермякам.

Как уже сообщалось, бюджет пермского ХК «Молот» в сезоне 2024/25 останется на уровне прошлого года. В минувшем году бюджет «Молота» превысил 500 млн рублей, что на 53% выше бюджета 2022 года. Отметим, что из них краевой бюджет выделял 199,25 млн рублей. А остальное — спонсорские средства.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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