В Перми «Машзавод им. Дзержинского» может потерять статус стратегического предприятия

По словам Шляпина, к середине августа унитарное предприятие передало свои госконтракты новому владельцу. Кредитор завода, федеральная налоговая служба, оказалась против перехода рассмотрения дела по общим правилам, поскольку считает, что эта процедура не предусмотрена законом. Таким образом, ходатайство управляющего было отложено до получения ответа из Минпромторга.