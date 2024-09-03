В Перми «Машзавод им. Дзержинского» может потерять статус стратегического предприятия

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 07:17
Пермский «Машиностроительный завод имени Дзержинского» подал заявление в Минпромторг РФ об исключении себя из перечня стратегических предприятий. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на конкурсного управляющего заводом Льва Шляпина.
По словам Шляпина, к середине августа унитарное предприятие передало свои госконтракты новому владельцу. Кредитор завода, федеральная налоговая служба, оказалась против перехода рассмотрения дела по общим правилам, поскольку считает, что эта процедура не предусмотрена законом. Таким образом, ходатайство управляющего было отложено до получения ответа из Минпромторга.
Ранее сообщалось, что АО «НПО „Курганприбор“» выкупил обанкротившееся предприятие в декабре прошлого года за 725 млн руб. Машзавод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Торги начинались с 3,6 млрд рублей. «Курганприбор» контролируется ООО «Финансовые инновации».