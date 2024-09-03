В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
ГКБУК «Культурно-просветительский центр» ищет подрядчика для ремонта кровли объекта культурного наследия «Вокзал речной». Стоимость контракта составила 789 тыс. 209 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Вокзал находится в Ленинском районе Перми на ул. Монастырская, 2. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит сменить покрытие кровли средней сложности из листовой стали, установка элементы каркаса, сменить обрешетки сплошным настилом, а также смонтировать опорные конструкции. Работы на объекте должны быть завершены до 1 ноября текущего года. Подать заявки на участие в торгах можно до 20 сентября. Победитель аукциона станет известен 24 сентября.
Речной вокзал в Перми был построен в 1940 году архитектором Александром Гринбергом в стиле «сталинского ампира» с четко проработанным планом: центральная часть включала в себя вестибюль и ресторан, левая — зал ожидания и гостиницу, а правая — службы Камского речного пароходства. На протяжении долгих лет вокзал был одним из самых значимых зданий города и ключевым узлом пассажирского судоходства в Советском Союзе.