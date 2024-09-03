В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала

Речной вокзал в Перми был построен в 1940 году архитектором Александром Гринбергом в стиле «сталинского ампира» с четко проработанным планом: центральная часть включала в себя вестибюль и ресторан, левая — зал ожидания и гостиницу, а правая — службы Камского речного пароходства. На протяжении долгих лет вокзал был одним из самых значимых зданий города и ключевым узлом пассажирского судоходства в Советском Союзе.