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В Перми отремонтируют кровлю объекта культурного наследия «Вокзал речной»

В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала

3 сентября 2024, 12:47

В Перми отремонтируют кровлю объекта культурного наследия «Вокзал речной»

Цена контракта — 789 тысяч рублей.

ГКБУК «Культурно-просветительский центр» ищет подрядчика для ремонта кровли объекта культурного наследия «Вокзал речной». Стоимость контракта составила 789 тыс. 209 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Вокзал находится в Ленинском районе Перми на ул. Монастырская, 2. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит сменить покрытие кровли средней сложности из листовой стали, установка элементы каркаса, сменить обрешетки сплошным настилом, а также смонтировать опорные конструкции. Работы на объекте должны быть завершены до 1 ноября текущего года. Подать заявки на участие в торгах можно до 20 сентября. Победитель аукциона станет известен 24 сентября.

Речной вокзал в Перми был построен в 1940 году архитектором Александром Гринбергом в стиле «сталинского ампира» с четко проработанным планом: центральная часть включала в себя вестибюль и ресторан, левая — зал ожидания и гостиницу, а правая — службы Камского речного пароходства. На протяжении долгих лет вокзал был одним из самых значимых зданий города и ключевым узлом пассажирского судоходства в Советском Союзе.

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#Пермь#Госзакупки#Ремонт#Вокзал#Архитектура#Советский союз#История#Подрядчик#Кровля#Музей искусства
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