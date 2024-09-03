В Перми планируют открыть супермаркеты федеральной сети

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Перми планируется открытие супермаркетов сети «Ярче!» из Сибири. Объявления о приеме на работу в магазин продавцов-кассиров появилось на сайте hh.ru. Первым на это внимание обратил Ura.ru.
В описании вакансии указано, что «Ярче!» представляет собой федеральную сеть супермаркетов шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом. На полках также представлена продукция собственного производства. Предполагается, что новые магазины будут открыты на территории Индустриального района и Закамска.
Супермаркеты «Ярче!» относятся к холдингу «KDV Групп», основным акционером которого (порядка 79% долей) является Денис Штенгелов. Он занимает 106-ю строчку в рейтинге «125 миллиардеров России» по версии Forbes.