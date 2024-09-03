В Перми планируют открыть супермаркеты федеральной сети

В описании вакансии указано, что «Ярче!» представляет собой федеральную сеть супермаркетов шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом. На полках также представлена продукция собственного производства. Предполагается, что новые магазины будут открыты на территории Индустриального района и Закамска.