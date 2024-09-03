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Updated Сегодня, 11:46

В Перми хотят открыть супермаркеты федеральной сети «Ярче» миллиардера из Forbes

В Перми планируют открыть супермаркеты федеральной сети

3 сентября 2024, 11:44
Фото: 1MI

В Перми хотят открыть супермаркеты федеральной сети «Ярче» миллиардера из Forbes

Информация о приеме на работу сотрудников появилась на портале hh.ru.

В Перми планируется открытие супермаркетов сети «Ярче!» из Сибири. Объявления о приеме на работу в магазин продавцов-кассиров появилось на сайте hh.ru. Первым на это внимание обратил Ura.ru.

В описании вакансии указано, что «Ярче!» представляет собой федеральную сеть супермаркетов шаговой доступности с демократичными ценами и широким ассортиментом. На полках также представлена продукция собственного производства. Предполагается, что новые магазины будут открыты на территории Индустриального района и Закамска.

Супермаркеты «Ярче!» относятся к холдингу «KDV Групп», основным акционером которого (порядка 79% долей) является Денис Штенгелов. Он занимает 106-ю строчку в рейтинге «125 миллиардеров России» по версии Forbes.

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#Работа#Пермь#Индустриальный район#Forbes#Ura.ru#Супермаркеты#Ярче!#Hh.ru#Закамска#Денис Штенгелов
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