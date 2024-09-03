В Перми состоится фан-встреча с актрисой сериала «Папины дочки. Новые»

Как рассказали в пресс-службе АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия»), сериал «Любопытная Варвара» создан по мотивам книг Григория Ланского. Его премьера пройдет в сентябре этого года в онлайн-кинотеатре Wink. Помимо пермячки Полины, в ролях «засветились» такие известные актеры как Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Олеся Железняк, Наталия Медведева и другие.