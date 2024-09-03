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В Пермь приедет одна из главных актрис сериала «Папины дочки. Новые»

В Перми состоится фан-встреча с актрисой сериала «Папины дочки. Новые»

3 сентября 2024, 04:54
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

В Пермь приедет одна из главных актрис сериала «Папины дочки. Новые»

Полина Айнутдинова представит публике новый сериал, в котором исполнила главную роль.

В Перми состоится премьера семейного сериала «Любопытная Варвара» (6+), главную роль в котором исполнила наша землячка — юная актриса Полина Айнутдинова. Девочка сыграла роль 10-летнего вундеркинда Варвары, которая мечтает стать сыщицей. Главная героиня приезжает на лето к бабушке и дедушке, сталкивается с таинственными преступлениями и расследует их вместе со своим новым другом — сельским мальчиком Васей.

Завтра, 4 сентября, в 19:00 в «Кристалл-центре» зрители смогут увидеть «Любопытную Варвару», а также задать вопросы Полине Айнутдиновой. Показ будет бесплатным, однако на мероприятие нужно зарегистрироваться. В 20:00 состоится фан-встреча и автограф-сессия с юной актрисой. Полина Айнутдинова ранее прославилась ролью в сериале «Папины дочки. Новые» (12+).

Как рассказали в пресс-службе АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия»), сериал «Любопытная Варвара» создан по мотивам книг Григория Ланского. Его премьера пройдет в сентябре этого года в онлайн-кинотеатре Wink. Помимо пермячки Полины, в ролях «засветились» такие известные актеры как Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Олеся Железняк, Наталия Медведева и другие.

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#Общество#Пермь#Кино#Премьера#Сериал#Папины дочки#Пермская кинокомиссия
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