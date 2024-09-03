properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Перми началась продажи билетов на фестиваль «Флаэртиана» с 20 по 27 сентября

В Перми стартовали продажи билетов на показы фестиваля «Флаэртиана»

3 сентября 2024, 12:03
Фото: www.flahertiana.ru

В Перми началась продажи билетов на фестиваль «Флаэртиана» с 20 по 27 сентября

Фестиваль пройдет в Перми с 20 по 27 сентября

Началась продажа билетов на платные показы фильмов-участников XXIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Он пройдет с 20 по 27 сентября в Перми, сообщают организаторы.

В этом году главной площадкой для показа фильмов станет Пермская синематека, расположенная в кинотеатре «Кристалл».

В программу фестиваля ежегодно входят международный, национальный и студенческий конкурсы.

В национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» участвует фильм «Свой среди детей» пермского режиссёра Олеси Епишиной. Его показы пройдут 20 и 21 сентября. Также в 2024 году будут специальные показы проектов «Замочная скважина времени», «Панорама документального кино», программа фестиваля «Миллениум» и другие события.

Билет на церемонию открытия и закрытия будет стоить 460 рублей (льгота не распространяется). В этом году в продаже будут абонементы на 10 показов, включая церемонии открытия и закрытия, стоимость — 3000 рублей. Цена на стандартный дневной билет составит 260 рублей, а на вечерний — 360 рублей. Льготные цены составят 150 и 200 рублей соответственно. Льготы распространяются на детей до 15 лет включительно, студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и военнослужащих. Для организованных групп от 10 человек — скидка 50% от стандартной цены.

Бесплатными для зрителей будут показы студенческого конкурса, программы «10 лет студенческому конкурсу», программа фестивалей «Кинопроба», «Море зовёт» и «Зеркало будущего», ретроспективы фильмов Елены Демидовой и Валерия Тимощенко, индустриальная программа «Флаэртиана-Форум».

Приобрести билеты можно на сайте permcinema.ru и в кассе кинотеатра «Кристалл».

Ранее стало известно, чем Прикамье порадует после бурного и полного фестивалей лета. Осень принесет в край различные мероприятия, которые будут интересны специалистам из всех областей. О самых привлекательных для туристов событиях рассказали в Центре развития туризма.

Читайте также:
В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережнойВ Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспортаДиректор «Пермской дирекции» может покинуть должность
#Пермь#Флаэртиана#Культура#Фестиваль
Подпишитесь
Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края
Сегодня, 12:34
Участники Пермского марафона смогут бесплатно ходить в баню. Но есть исключение
Сегодня, 11:46
Видео. Ушел из жизни хозяин знаменитого NONONONO Cat из Перми
Сегодня, 10:12
Бывшему пермскому чиновнику от медицины в Иркутске просят реальный срок в колонии
Сегодня, 08:27
В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала
Сегодня, 12:47