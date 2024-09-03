В Перми стартовали продажи билетов на показы фестиваля «Флаэртиана»

Билет на церемонию открытия и закрытия будет стоить 460 рублей (льгота не распространяется). В этом году в продаже будут абонементы на 10 показов, включая церемонии открытия и закрытия, стоимость — 3000 рублей. Цена на стандартный дневной билет составит 260 рублей, а на вечерний — 360 рублей. Льготные цены составят 150 и 200 рублей соответственно. Льготы распространяются на детей до 15 лет включительно, студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и военнослужащих. Для организованных групп от 10 человек — скидка 50% от стандартной цены.