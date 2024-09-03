В Перми стартовали продажи билетов на показы фестиваля «Флаэртиана»

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Началась продажа билетов на платные показы фильмов-участников XXIV Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Он пройдет с 20 по 27 сентября в Перми, сообщают организаторы.
В этом году главной площадкой для показа фильмов станет Пермская синематека, расположенная в кинотеатре «Кристалл».
В программу фестиваля ежегодно входят международный, национальный и студенческий конкурсы.
В национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» участвует фильм «Свой среди детей» пермского режиссёра Олеси Епишиной. Его показы пройдут 20 и 21 сентября. Также в 2024 году будут специальные показы проектов «Замочная скважина времени», «Панорама документального кино», программа фестиваля «Миллениум» и другие события.
Билет на церемонию открытия и закрытия будет стоить 460 рублей (льгота не распространяется). В этом году в продаже будут абонементы на 10 показов, включая церемонии открытия и закрытия, стоимость — 3000 рублей. Цена на стандартный дневной билет составит 260 рублей, а на вечерний — 360 рублей. Льготные цены составят 150 и 200 рублей соответственно. Льготы распространяются на детей до 15 лет включительно, студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и военнослужащих. Для организованных групп от 10 человек — скидка 50% от стандартной цены.
Бесплатными для зрителей будут показы студенческого конкурса, программы «10 лет студенческому конкурсу», программа фестивалей «Кинопроба», «Море зовёт» и «Зеркало будущего», ретроспективы фильмов Елены Демидовой и Валерия Тимощенко, индустриальная программа «Флаэртиана-Форум».
Приобрести билеты можно на сайте permcinema.ru и в кассе кинотеатра «Кристалл».
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