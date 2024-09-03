В пермскую реку Данилиха попадают нефтепродукты из бесхозяйного трубопровода

Проверка показала, что от одноэтажного деревянного здания комплекса в реку Данилиху ведут две пластиковые трубы, которые предназначены для отвода ливневых вод без очистки. Однако решение о сбросе в реку сточных вод не было получено от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйстве и экологии Пермского края.