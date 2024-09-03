В пермскую реку Данилиха попадают нефтепродукты из бесхозяйного трубопровода

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщениям, размещенным в соцсетях, о загрязнении реки Данилиха в Перми. О результатах проверки и предпринятых мера сообщает пресс-служба ведомства.
В районе моста по шоссе Космонавтов зафиксировано скопление нефтепродуктов, вытекающих из бесхозяйного трубопровода. Также на данном участке размещены бытовые и строительные отходы, наносящие вред реке и особо охраняемой природной территории регионального значения.
Однако мер по приобретению бесхозяйного объекта в муниципальную собственность, а также направленных на ликвидацию и предотвращение загрязнения водного объекта, органами местного самоуправления своевременно не принято, отмечают в прокуратуре.
По результатам рассмотрения представлений, внесенных природоохранным прокурором главам администраций Свердловского и Дзержинского районов Перми, приняты решения об организации комиссий по чрезвычайным ситуациям и проведении конкурсных процедур для определения исполнителя работ по ликвидации загрязнения. Также инициирована процедура приобретения бесхозяйного трубопровода в собственность муниципалитета.
Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Еще в 2020 году Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила организацию ООО «Продо мир» на исполнение экологического законодательства при использовании банного комплекса. Проверка была организована по обращению администрации Свердловского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Проверка показала, что от одноэтажного деревянного здания комплекса в реку Данилиху ведут две пластиковые трубы, которые предназначены для отвода ливневых вод без очистки. Однако решение о сбросе в реку сточных вод не было получено от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйстве и экологии Пермского края.