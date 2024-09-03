Юрист назвал пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту

Posted 3 сентября, 09:02
Published 3 сентября, 09:02
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
По словам эксперта, госзащита предоставляется только при наличии явной угрозы жизни и здоровью гражданина, чего в случае с Долиной нет. Юрист предположил, что певица пытается отыграть мошенническую сделку по продаже своей квартиры, но это вряд ли ей удастся, так как десятки тысяч россиян уже сталкивались с подобными схемами, пишет 360.ru.
Соловьев также отметил, что предоставление госзащиты Долиной потребует значительных ресурсов правоохранительных органов, которые могли бы быть направлены на поимку реальных преступников. По мнению эксперта, требование певицы о госзащите является не более чем пиаром.