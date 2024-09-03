properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 3 сентября, 09:02

Published 3 сентября, 09:02

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Юрист назвал пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту

3 сентября 2024, 09:02
Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, попросила предоставить ей госзащиту, ссылаясь на угрозы расправы со стороны злоумышленников. Однако заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что на самом деле мошенники ничего с артисткой не сделают, а ее требование о госзащите является лишь пиаром.

По словам эксперта, госзащита предоставляется только при наличии явной угрозы жизни и здоровью гражданина, чего в случае с Долиной нет. Юрист предположил, что певица пытается отыграть мошенническую сделку по продаже своей квартиры, но это вряд ли ей удастся, так как десятки тысяч россиян уже сталкивались с подобными схемами, пишет 360.ru.

Соловьев также отметил, что предоставление госзащиты Долиной потребует значительных ресурсов правоохранительных органов, которые могли бы быть направлены на поимку реальных преступников. По мнению эксперта, требование певицы о госзащите является не более чем пиаром.

Подпишитесь
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Сегодня, 10:02
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
Сегодня, 06:36
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сегодня, 07:24
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
Сегодня, 05:24
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01