«Авито» вводит доставку товаров за рубль для Курской и Белгородской областей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Партнерами гуманитарной кампании выступили «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post, «Халва Экспресс».
Согласно такому обновлению, для всех пользователей из Курской и Белгородской областей теперь вводится льготная «Авито Доставка». Стоимость «Авито Доставки» в эти субъекты РФ будет составлять 1 рубль для всех заказов:
За субсидирование доставки отвечают партнеры «Авито» — «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post, «Халва Экспресс».
Кроме того, каждый пользователь «Авито» может присоединиться к гуманитарной кампании #яПомогаю, отправив нужные населению Курской и Белгородской областей предметы первой необходимости по символической цене в пределах 10 рублей.
К настоящему моменту на платформе уже выложено порядка трех тысяч объявлений о товарах по символической цене, отмеченных хештегом #яПомогаю. Это товары первой необходимости, новые предметы гигиены, одежда и обувь для детей и взрослых и многие другие товары.
Пользователям «Авито», ставшим участниками акции #яПомогаю, предлагается возмещение стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу в виде бонусов. Они должны оправить сообщение на электронный адрес [email protected] с номером благотворительного заказа.
Ранее ведущим партнером гуманитарной миссии «Авито» #яПомогаю был назначен Российский Красный Крест (РКК). Сотрудники и добровольцы, представляющие организацию, с 9 августа текущего года начали принимать заявки на предоставление помощи пострадавшим и получили возможность обращаться к льготной «Авито Доставке» за 1 рубль. Помимо этого, «Авито» и портал «Госуслуги» организовали работу специального сервиса, на котором гражданам Курской области предлагаются варианты бесплатного жилья и 1,5 миллиона вакансий с проживанием.