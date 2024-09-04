«Авито» вводит доставку товаров за рубль для Курской и Белгородской областей

Ранее ведущим партнером гуманитарной миссии «Авито» #яПомогаю был назначен Российский Красный Крест (РКК). Сотрудники и добровольцы, представляющие организацию, с 9 августа текущего года начали принимать заявки на предоставление помощи пострадавшим и получили возможность обращаться к льготной «Авито Доставке» за 1 рубль. Помимо этого, «Авито» и портал «Госуслуги» организовали работу специального сервиса, на котором гражданам Курской области предлагаются варианты бесплатного жилья и 1,5 миллиона вакансий с проживанием.