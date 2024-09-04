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«Авито» вводит доставку товаров за рубль для Курской и Белгородской областей

«Авито» вводит доставку товаров за рубль для Курской и Белгородской областей

4 сентября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
«Авито» внедрил льготную доставку товаров для Курской и Белгородской областей — отправка заказов в эти субъекты РФ теперь обходится в 1 рубль. Льготы будут действовать до 2 октября, в будущем возможно продление.

Партнерами гуманитарной кампании выступили «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post, «Халва Экспресс».

Согласно такому обновлению, для всех пользователей из Курской и Белгородской областей теперь вводится льготная «Авито Доставка». Стоимость «Авито Доставки» в эти субъекты РФ будет составлять 1 рубль для всех заказов:

  1. Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей потребуется выбрать интересующее их объявление и совершить заказ с «Авито Доставкой» в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров «Авито» на территории данных регионов.
  2. Когда товар окажется в пункте выдачи или постамате, его сможет забрать лишь указанный при совершении заказа получатель. Для выдачи заказа в ПВЗ придется предъявить паспорт и код из приложения, в постамате — нужен лишь код.

За субсидирование доставки отвечают партнеры «Авито» — «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post, «Халва Экспресс».

Кроме того, каждый пользователь «Авито» может присоединиться к гуманитарной кампании #яПомогаю, отправив нужные населению Курской и Белгородской областей предметы первой необходимости по символической цене в пределах 10 рублей.

  1. Для этого в свои объявления необходимо включить хештег #яПомогаю, и предложения начнут автоматически попадать в выдачу при поиске.
  2. Зафиксировать стоимость за товар в пределах от 1 до 10 рублей.
  3. Проверить, включена ли функция «Авито Доставки». Доставка таких товаров для покупателей также льготная, она обойдется в символический 1 рубль.
  4. Когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через «Авито Доставку», товар потребуется передать в пункт выдачи, отделение или постамат указанной покупателем логистической службы. Товары на льготных условиях можно отправлять со всей страны.

К настоящему моменту на платформе уже выложено порядка трех тысяч объявлений о товарах по символической цене, отмеченных хештегом #яПомогаю. Это товары первой необходимости, новые предметы гигиены, одежда и обувь для детей и взрослых и многие другие товары.

Пользователям «Авито», ставшим участниками акции #яПомогаю, предлагается возмещение стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу в виде бонусов. Они должны оправить сообщение на электронный адрес [email protected] с номером благотворительного заказа.

Ранее ведущим партнером гуманитарной миссии «Авито» #яПомогаю был назначен Российский Красный Крест (РКК). Сотрудники и добровольцы, представляющие организацию, с 9 августа текущего года начали принимать заявки на предоставление помощи пострадавшим и получили возможность обращаться к льготной «Авито Доставке» за 1 рубль. Помимо этого, «Авито» и портал «Госуслуги» организовали работу специального сервиса, на котором гражданам Курской области предлагаются варианты бесплатного жилья и 1,5 миллиона вакансий с проживанием.

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