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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:20

АвтоВАЗ рассказал, как часто нужно менять масло

АвтоВАЗ рассказал, как часто нужно менять масло

4 сентября 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
В официальном паблике Lada в «Дзене» прокомментировали информацию о том, что масло в автомобиле нужно менять раз в 7 — 10 тысяч километров. Эксперты считают, что это нецелесообразно и лишь увеличит затраты на содержание машины.

Представители АвтоВАЗа не понимают, для чего нужно менять масло чаще, чем прописано в инструкции. Они назвали подобные действия «какой-то формой паранойи». Автопроизводитель отметил, что все тесты проводятся с соблюдением обычных сроков замены масла и других расходных материалов. Машина рассчитана именно на такой режим работы. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Эксперты признают, что масло можно менять даже после тысячи километров пробега. Но практического смысла в подобных действиях нет. Подобные действия лишь сделают автомобиль более дорогим в эксплуатации.

При этом всем, кто пользуется автомобилями производства АвтоВАЗа, напомнили, что техническое обслуживание не ограничивается только заменой масла. Необходимо периодически также менять тормозную жидкость, антифриз и свечи. Также регулярно стоит производить диагностику и смазку механизмов. Иногда автолюбители меняют масло по инструкции, но забывают про другие операции. В результате у машины скрипят двери, изношены тормозные колодки, присутствует и ряд других проблем. Эксперты рекомендуют изучить сервисную книжку, которая прилагается к авто, и проводить полное техническое обслуживание, указанное в ней.

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