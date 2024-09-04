АвтоВАЗ рассказал, как часто нужно менять масло

При этом всем, кто пользуется автомобилями производства АвтоВАЗа, напомнили, что техническое обслуживание не ограничивается только заменой масла. Необходимо периодически также менять тормозную жидкость, антифриз и свечи. Также регулярно стоит производить диагностику и смазку механизмов. Иногда автолюбители меняют масло по инструкции, но забывают про другие операции. В результате у машины скрипят двери, изношены тормозные колодки, присутствует и ряд других проблем. Эксперты рекомендуют изучить сервисную книжку, которая прилагается к авто, и проводить полное техническое обслуживание, указанное в ней.