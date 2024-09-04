АвтоВАЗ рассказал, как часто нужно менять масло

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Представители АвтоВАЗа не понимают, для чего нужно менять масло чаще, чем прописано в инструкции. Они назвали подобные действия «какой-то формой паранойи». Автопроизводитель отметил, что все тесты проводятся с соблюдением обычных сроков замены масла и других расходных материалов. Машина рассчитана именно на такой режим работы. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Эксперты признают, что масло можно менять даже после тысячи километров пробега. Но практического смысла в подобных действиях нет. Подобные действия лишь сделают автомобиль более дорогим в эксплуатации.
При этом всем, кто пользуется автомобилями производства АвтоВАЗа, напомнили, что техническое обслуживание не ограничивается только заменой масла. Необходимо периодически также менять тормозную жидкость, антифриз и свечи. Также регулярно стоит производить диагностику и смазку механизмов. Иногда автолюбители меняют масло по инструкции, но забывают про другие операции. В результате у машины скрипят двери, изношены тормозные колодки, присутствует и ряд других проблем. Эксперты рекомендуют изучить сервисную книжку, которая прилагается к авто, и проводить полное техническое обслуживание, указанное в ней.